Flensburg gewinnt auch das Liga-Duell gegen Gummersbach

Die SG Flensburg-Handewitt feierte am Wochenende ihren 13. Sieg in der Bundesliga. Die Handballer besiegten den VfL Gummersbach mit 35:30. Simon Pytlick und Emil Jakobsen erzielten jeweils acht Tore für die SG Flensburg-Handewitt. Nur vier Tage nach dem 36:31-Auswärtssieg der Flensburger in der European League über den VfL Gummersbach, lieferten sich die beiden Mannschaften ein spannendes Duell.

Vor 6.300 Zuschauern in der ausverkauften Flensburger Sport halle besiegten die Norddeutschen den VfL Gummersbach mit 35:30.

Für die Gäste war Nationalspieler Julian Köster mit sieben Toren erfolgreich. Nach einem holprigen Start in die Partie, setzten sich die Gastgeber beim 10:7 in der 16. Minute langsam durch. Die Gummersbacher ließen sich aber nicht abschütteln und blieben bis zum 24:20-Vorsprung in der 41. Minute durch Simon Pytlick dran. Erst beim 34:30 im 58. Minute durch Lasse Möller, der in der zweiten Hälfte stark aufspielte, konnten die Flensburger sich sicher sein. Ein wichtiger Faktor für den Sieg der SG Flensburg-Handewitt war Torhüter Benjamin Buric. Der Bosnier parierte insgesamt 13 Bälle und sicherte so den wichtigen Sieg für seine Mannschaft





Handball SG Flensburg-Handewitt Vfl Gummersbach Benjamin Buric Bundesliga

