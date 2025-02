Flensburg gewinnt Auftaktspiel in der EHF European League

Die SG Flensburg-Handewitt startet in die Hauptrunde der EHF European League mit einem 36:31-Sieg gegen den VfL Gummersbach. Golla und Köster erzielen die meisten Tore für die Flensburger.

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihren Hauptrunden-Auftakt in der EHF European League mit einem 36:31-Sieg beim VfL Gummersbach erfolgreich absolviert. Die deutschen Handball -Nationalspieler Johannes Golla (10 Tore) und Julian Köster (7 Tore) waren die Torschützenkönige ihrer Teams. Bei Gummersbach gab der einstige Nationalspieler Kentin Mahé sein Comeback. Tom Kiesler, der ehemalige Flensburger Teitur Einarsson und Milos Vujovic fehlten wie bereits in den letzten Spielen.

Flensburg trat in Bestbesetzung an und unter der Leitung des neuen Cheftrainers Ales Pajovic. Das Duell in Gummersbach war das erste von zwei Aufeinandertreffen in dieser Woche. Am Samstag (15. Februar) kommt es zum Bundesliga-Duell in Flensburg. \Das Spiel begann defensiv geprägt, mit den Torhütern und Abwehrreihen im Fokus. Das erste Tor fiel nach knapp drei Minuten durch Johan Hansen von Flensburg per Tempogegenstoß, dann ging das Spiel aber merklich an Tempo. VfL-Torhüter Dominik Kuzmanovic zeigte sich in guter Form, nach einer Parade von ihm traf Ole Pregler per Wurf ins leere Tor für die erste Zwei-Tore-Führung (5:3, 7. Minute). Hansen glich mit einem Doppelschlag zum 8:8 aus (11.). Pregler traf per Kempa zum 9:8. Die SG antwortete mit einem Siebenmeter von Emil Jakobsen. Dann stibitzte Mathis Häseler dem verdutzten Jim Gottfridsson den Ball, Julian Köster vollendete den Konter zum 10:9 (15.). Nach 15 Minuten wechselte VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson im Rückraum durch, gab Köster eine Pause und brachte Giorgi Tskhovrebadze als einzigen Rückraum-Linkshänder. Flensburg tat sich gegen die 5:1-Deckung schwer, die Gummersbacher bewiesen schnelle Beine. Erst in der 17. Minute kam Simon Pytlick zu seinem ersten Tor. Miro Schluroff sorgte für ein handballerisches Schmankerl: Sein No-Look-Anspiel verwertete Kristjan Horzen (12:11, 18.). Wenig später setzte auf der anderen Seite Gottfridsson seinen Kapitän Johannes Golla ähnlich in Szene. \Inzwischen hatten die Flensburger im Tor gewechselt, Benjamin Buric schnappte sich direkt den ersten Wurf. Auch aufgrund ihres guten Tempospiels drehten die Gäste das Spiel. Der VfL machte zu viele Fehler. So führte Flensburg in der 25. Minute seinerseits zum ersten Mal mit zwei Treffern. Sigurdsson buzzerte zur Auszeit. Aus der kamen die Gummersbacher gut heraus: Pregler pfefferte Buric den Ball um die Ohren, Köster legte nach (17:17, 27.). Jakobsen hatte die Antwort: Er überwand Bertram Obling vom Strich mit einem Heber. Doch dem VfL war noch eine kleine Wende vorbehalten: Köster tankte sich durch, erzielte schon sein siebtes Tor! Flensburg verlor in Unterzahl den Ball und so traf Ellidi Vidarsson in den verwaisten SG-Kasten. 19:18. Leichter Vorteil also für die Hausherren nach den ersten 30 Minuten. Zur Pause hatte Gummersbach ein deutliches Torhüter-Plus: Sieben Paraden des VfL-Duos im Vergleich zu lediglich zwei Flensburger Paraden. \Die Gummersbacher starteten katastrophal in den zweiten Durchgang. Weil sie in den ersten rund viereinhalb Minuten einen 0:4-Lauf kassierten (19:22), zog Sigurdsson die Reißleine und bat sein Team schon ganz früh wieder zur Besprechung. Der VfL kam zwar kurz darauf durch Tilen Kodrin zum ersten Treffer, konnte die Flensburger Tor-Maschine aber nicht bremsen. Die SG führte recht konstant mit drei bis vier Treffern. In Minute 44 hatten die Gäste schon die 30er-Marke geknackt: Lasse Möller war da erfolgreich. Sekunden später kam Mahé zum ersten Mal auf die Platte. Der VfL hatte aber weiterhin große Probleme, sowohl offensiv als auch defensiv. Sigurdsson machte angesichts eines 26:33-Rückstandes in der 49. Minute von seiner letzten Auszeit Gebrauch. Golla erzielte nach der Unterbrechung das fünfte Flensburger Tor in Serie. Längst lief den Gummersbachern auch die Zeit davon. Während die SG in der zweiten Hälfte in Buric einen guten Rückhalt hatte, leisteten sich die Gastgeber auch zu viele Fehlpässe. Gummersbach gab sich aber nicht auf, kam mit einem Vier-Tore-Lauf durch die Außen Häseler (2) und Kodrin (2) nochmal heran (30:34, 55.). Benjamin Buric zog dann aber mit seiner Parade gegen den reinfliegenden Tskhovrebadze dem VfL endgültig den Zahn. Mads Mensah und Jakobsen erhöhten für die Pajovic-Mannschaft, auf der Gegenseite drehte Kodrin den Ball zum 31:36-Endstand rein. Flensburg hat sich damit eine exzellente Ausgangsposition verschafft und steht in der Hauptrunden-Gruppe IV nun bei sechs Punkten. Gummersbach bleibt weiter bei den zwei Zählern, die der VfL aus der ersten Gruppenphase mitgenommen hat.





Handball EHF European League SG Flensburg-Handewitt Vfl Gummersbach Johannes Golla Julian Köster Kentin Mahé

