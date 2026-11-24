Fünfter Sieg im fünften Spiel: Die SG Flensburg-Handewitt hat am Dienstagabend in der Handball-European-League zu Hause ihre Pflichtaufgabe gegen AA Aguas Santas (Portugal) mit einem 33:21 (19:13) souverän erfüllt. Aber auch Verfolger BM Granollers siegte beim HC Buzau.

bietet eine bessere Ausgangslage für die erste Runde der Playoffs und Heimrecht im Rückspiel. Flensburg hat für die Partie eine sehr komfortables Polster: Aufgrund des, das am 22. und 23.

Mai 2027 ausgetragen wird. Die SG hat den Wettbewerb zweimal gewonnen, sowie einmal den Vorgängerwettbewerb EHF-Cup . Pajovic verzichtete bei der Pflichtaufgabe gegen den portugiesischen Club auf Rückraumspieler Marko Grgic, den weiter eine Erkältung zu schaffen macht. Am Sonntag imhatte der deutsche Nationalspieler noch auf der Ersatzbank gesessen, diesmal stand er nicht im Kader.

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Den freigewordenen Platz nahm U19-Spieler Constantin Minning ein. - bei weitem nicht alles rund. Nach zehn Minuten hieß es lediglich 5:5. Doch als die Gastgeber ein wenig anzogen, wacher in der Deckung agierten und entschlossener im Angriff, setzten sie sich dank eines 5:0-Laufes zügig auf 10:5 ab . Zur Pause hieß es 19:13 - und das war doch um einiges besser als eine Woche zuvor in Buzau, wo es mit einem 14:15-Rückstand in die Kabine gegangen war. Zum Beginn der zweiten Hälfte brachte Pajovic dann Nachwuchskraft Minning in die Partie. Der SG-Coach ließ zudem jene Profis spielen, die in den vergangenen Wochen nicht ganz so viel Einsatzzeit gehabt hatten, wie Patrick Volz, Aksel Horgen oder Kent Robin Tönnesen.

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In der 52. Minute gab es dann das Tordebüt von Minning, der mit einem schön verzögerten Wurf zum 29:21 traf. In der 6-0-Deckung spielte der 18-Jährige im Mittelblock an der Seite von Arnar Anarsson.war es diesmal ein Erfolg mit zwölf Treffern Unterschied. Erfolgreichste SG-Profis waren Blaz Blagotinsek und Lasse Möller mit jeweils sechs Toren.

Vor dem Spiel in Granollers steht für die Flensburger noch eine Aufgabe in der Bundesliga an: Am Sonntag (15 Uhr, imTHW Kiel weist Angstgegner HSG Wetzlar in die SchrankenHC Hamburg kassiert deutliche Pleite gegen Tabellenführer MagdeburgDas Spiel gegen den TVB hatte es in sich - Kampf, Finesse und viele Tore. Aus Sicht der"Recken" eines zu viel, das Unentschieden fühlte sich wie eine Niederlage an.