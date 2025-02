Flensburg startet in der European League mit Sieg

Die SG Flensburg-Handewitt hat die Hauptrunde der European League mit einem 36:31-Sieg beim VfL Gummersbach erfolgreich begonnen. Der Sieg ist ein wichtiger Schritt für die Flensburger in Richtung Viertelfinale.

Die Handball er der SG Flensburg-Handewitt haben den Start in die Hauptrunde der European League mit einem 36:31-Sieg beim VfL Gummersbach erfolgreich gestaltet. Das Bundesliga-Duell in Gummersbach war ein wichtiger Schritt für die Flensburger in Richtung Viertelfinale . Johannes Golla war mit zehn Toren der beste Werfer der Partie für die SG Flensburg-Handewitt, Julian Köster erzielte für den VfL sieben Tore.

Die Flensburger, die bereits 4:0 Punkte aus der Vorrunde mitnahmen, haben nun 6:0 Zählern und beste Chancen, als Gruppenerster die Playoffs zu überspringen und direkt ins Viertelfinale einzuziehen. Die Gummersbacher hatten sich in der 7. Minute mit einer 2-Tore-Führung an die Spitze gespielt. Die SG hatte bei einer Zeitstrafe gegen Emil Jakobsen den Torwart vom Feld genommen und kassierte zwei Treffer ins leere Tor zum 3:5. Flensburg konterte zunächst zum 17:15, musste aber nach einem weiteren Treffer ohne Schlussmann mit einem knappen Rückstand in die Pause gehen. In die zweite Hälfte starteten die Norddeutschen mit einem 4:0-Lauf zum 22:19 (34.). Als Nationalmannschaftskapitän Golla in der 49. Minute per Tempogegenstoß zum 34:26 traf, war die Vorentscheidung zugunsten der Flensburger gefallen. Schlussmann Benjamin Buric trug mit zahlreichen Paraden ebenfalls zum Sieg der SG bei.





