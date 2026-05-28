Viele möchten mit 63 Jahren in Rente gehen. Unsere Tabelle zeigt, welcher Jahrgang wann in Rente kann, welche Voraussetzungen gelten - und wie hoch die Abschläge sind.

Viele möchten mit 63 Jahren in Rente gehen. Unsere Tabelle zeigt, welcher Jahrgang wann in Rente kann, welche Voraussetzungen gelten - und wie hoch die Abschläge sind.

Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, so geht der Udo-Jürgens-Schlager. Mancher möchte mit der Rente aber gerne schon früher starten. Die sogenannte Flexirente macht es möglich, schon mit 63 Jahren in Rente zu gehen. Voraussetzungen: Sie haben bis dahin schon 35 Jahre rentenversicherungspflichtige Erwerbsarbeit geleistet.

Früher war die Regel für den Ruhestand simpel: Jeder konnte mit 65 Jahren regulär und ohne Abschläge in Rente gehen. Doch seit 2012 wird das normale Rentenalter Jahr für Jahr erhöht: Wer 2024 regulär in Rente gehen wollte, musste 66 Jahre alt sein. Wer 2026 regulär in Rente gehen will, muss 66 Jahre und 2 Monate gearbeitet haben (Jahrgang 1959) beziehungsweise 66 Jahre und 4 Monate (Jahrgang 1960).

Die folgende Regel gilt ab Jahrgang 1964: Ab diesem Jahr muss jeder 67 Jahre alt sein, wenn er regulär in Rente gehen will. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Politik Wer früher in Rente geht, bekommt weniger ausgezahlt. Das hat zwei Gründe: Erstens zahlt man weniger lang in die Rentenkasse ein. Dadurch sammelt man weniger Entgeltpunkte an (auch Rentenpunkte genannt).

Die Altersrente fällt also geringer aus als die prognostizierte Regelaltersrente in der Rentenauskunft. Zweitens muss man mit Abschlägen rechnen. Die nimmt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) vor, weil man ja schon früher in Rente geht, also insgesamt für eine längere Zeit eine Rente bezieht.

Allerdings gibt es eine wichtige Ausnahme: Wer schon 45 Rentenversicherungsjahre zusammen hat, der kann abschlagsfrei früher in den Ruhestand gehen (siehe folgende Tabelle). Zwar noch nicht mit 63, aber deutlich früher. Wichtig dabei: 45 Rentenjahre bedeutet nicht, dass man 45 Jahre gearbeitet haben muss. Auch für Kindererziehung, nicht erwerbsmäßige Pflege sowie Wehr- und Zivildienstpflicht werden andere Zeiten hinzugerechnet





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