Flexirente: Wie hoch sind die Abschläge, wenn man früher in Rente geht?

Die Flexirente ermöglicht es, schon mit 63 Jahren in Rente zu gehen. Voraussetzungen sind 35 Jahre rentenversicherungspflichtige Erwerbsarbeit oder andere Zeiten, die hinzugerechnet werden. Die Abschläge gelten nicht nur während der Zeit, die man früher in Rente geht, sondern für immer. Wer bis zu seinem 63. Lebensjahr eine reguläre Rente von 2000 Euro erwirtschaftet hat, muss also mit 288 Euro Abschlag rechnen.

Viele Menschen möchten mit 63 Jahren in Rente gehen. Die sogenannte Flexirente macht es möglich, schon mit 63 Jahren in Rente zu gehen. Voraussetzungen sind 35 Jahre rentenversicherungspflichtige Erwerbsarbeit oder andere Zeiten, die hinzugerechnet werden.

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) spricht von "Altersrente für langjährig Versicherte". Auch hier gilt, dass es nicht wirklich 35 Jahre rentenversicherungspflichtige Erwerbsarbeit gewesen sein muss. Andere Zeiten werden hinzugerechnet und sogar noch etwas großzügiger als bei den 45 Jahren oben. Wer wissen will, ab wann er in Rente gehen kann, schaut am besten in seine Rentenauskunft.

Diese bekommen alle gesetzlich Versicherten ab dem 55. Lebensjahr automatisch zugeschickt. In den Abschnitten "H" und "I" ist genau beschrieben, ab wann man ohne Abschläge in Rente kann. Und wie hoch die Abschläge sind, wenn man vorzeitig in den Ruhestand geht.

Wer bis zum 63. Lebensjahr schon 35 Rentenversicherungsjahre zusammen hat, aber noch keine 45 Rentenjahre, der muss pro Monat früher in Rente, auf je 0,3 Prozentpunkte an Rente verzichten. Das läppert sich, wie folgende Tabelle zeigt. Diese Abschläge gelten nicht nur während der Zeit, die man früher in Rente geht, sondern für immer.

Wer bis zu seinem 63. Lebensjahr eine reguläre Rente von 2000 Euro erwirtschaftet hat, muss also mit 288 Euro Abschlag rechnen. Dazu kommt die Einbuße an Entgeltpunkten, weil man bis zu vier Jahre kürzer in die Rentenversicherung einzahlt. Die 2,5 Prozent Einbuße pro Jahr früher in Rente sind eine gute Faustregel.

Wer eine Rentenauskunft vorliegen hat, kann die Werte für sich persönlich aber auch genau ausrechnen. Die Flexirente erlaubt es, trotz Beginn der Rente weiterzuarbeiten - zum Beispiel in Teilzeit. So kann man sich Schritt für Schritt aus dem Arbeitsleben verabschieden. Dann gibt es keine Pflicht mehr, in die Rentenversicherung einzuzahlen.

Wer es trotzdem tut, kann den Verlust durch die frühe Rente ausgleichen. Eine andere Variante ist, vorab freiwillig mehr in die Rentenkasse einzuzahlen. Das geht ab dem 50. Lebensjahr.

Auf Antrag rechnet die Deutsche Rentenversicherung aus, wie viel das sein müsste, um die Abschläge komplett auszugleichen. Dazu muss man das Formular V0210 ausfüllen, das bei der DRV erhältlich ist. Wer den vollen Verlust ausgleichen will, muss mit fünfstelligen Beträgen rechnen. Immerhin kann man freiwillige Einzahlungen in die Rentenkasse steuerlich absetzen, bis zu einem Höchstbetrag von aktuell gut 29.000 Euro





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