Barcelonas Trainer Hansi Flick fordert besseren Austausch mit Nationaltrainern, um die Belastung von Spielern wie Raphinha zu steuern, und vermisst die intensiven Kontakte aus seiner Zeit als deutscher Nationalcoach.

So lange muss Flick auf Superstar verzichten Hansi Flick wünscht sich eine bessere Zusammenarbeit mit den Nationaltrainer n. Besonders bei der Belastungssteuerung seiner Leistungsträger sieht er Verbesserungsbedarf.

-Trainer Hansi Flick hat sich deutlich zum Austausch mit Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti geäußert. Dabei geht es vor allem um die Belastungssteuerung von Barca-Star Raphinha. TNT BrasilBarcelona-Trainer Hansi Flick mit RaphinhaHintergrund ist, dass sich Raphinha zuletzt mehrfach im Umfeld der brasilianischen Nationalmannschaft verletzt hatte und deshalb beim FC Barcelona fehlte. Flick fordert deshalb generell einen intensiveren Austausch zwischen Klub- und Nationaltrainer, um die Belastung der Spieler besser zu steuern.

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„Manchmal wäre es besser, etwas mehr Kontakt zu den Trainern zu haben, um Eindrücke austauschen zu können. Wir sollten die Kommunikation mit ihnen verbessern, darüber sprechen, ob es dem Spieler gut geht oder nicht, darauf fokussieren“, erklärte der Barca-Coach. Gerade bei einem Spieler wie Raphinha sei die Balance der Belastung wichtig.