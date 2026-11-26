Das Team von Besiktas Istanbul hat bei der Anreise nach Georgien ein Drama erlebt. Ein Unwetter sorgte für eine Notlandung. Die Reise musste per Bus fortgeführt werden.

gegen den israelischen Verein Hapoel Beer Scheva: Aus Sicherheitsgründen und aufgrund des Gazakriegs war das Spiel nach Georgien verlegt worden. Doch auf der Reise dorthin musste das Flugzeug mit dem Fußballteam von Besiktas rund um Nationaltorhüter Alexander Nübel im türkischen Rize notlanden.

Grund war ein Unwetter in Batumi, das direkt an der türkisch-georgischen Grenze liegt. Danach ging es für die Mannschaft stundenlang mit dem Bus weiter. Die Partie ist für Donnerstagabend um 18.45 Uhr angesetzt. »Ich glaube, das war eine der gefährlichsten Situationen, die ich je erlebt habe.

Advertisement

Advertisement

Wir hatten ein bisschen Angst. Alle hatten Angst, aber egal – wir waren alle zusammen und haben es gemeinsam überstanden«, sagte Önder Özden, Direktor Profifußball bei Besiktas Istanbul. Er lobte den Piloten, der in letzter Minute die Landung in Batumi abgebrochen habe. »Als er versuchte zu landen, hat er wohl erkannt, dass es nicht möglich war.