Reisekonzern Flight Centre ermittelt nach Berichten über kompromittierte Kundendaten in Drittanbieter-Systemen. Aktienkurs fällt, Kreditkartendaten bleiben laut Auskunft unverletzt.

Der australische Reisekonzern Flight Centre gab am Donnerstag bekannt, dass er ungewöhnliche Aktivitäten in einem Buchungssystem für Unterkünfte eines Drittanbieters untersucht. Diese technischen Unregelmäßigkeiten haben zu Bedenken hinsichtlich der Sicherheit einer großen Zahl von Kundendaten geführt, wodurch die Flight Centre -Aktie daraufhin um zwei Prozent an Wert verlor. Das Unternehmen steht nun vor der Aufgabe, den Umfang des Vorfalls präzise zu bestimmen und die betroffenen Systeme zu sichern.

Umfang der kompromittierten Dateninformationen

Laut den aktuellen Angaben des Unternehmens ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht exakt bekannt, auf wie viele Datensätze unbefugter Zugriff stattfand. Eine erste technische Untersuchung hat jedoch ergeben, dass der Großteil der betroffenen Einträge lediglich Kundennamen und vereinzelt grundlegende Reiseinformationen enthielt. Flight Centre geht davon aus, dass nur ein sehr geringer Teil der Daten sensiblere Informationen umfasste, was die potenzielle Gefahr für die Endkunden zwar nicht ausschließt, aber möglicherweise begrenzt.

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Zu den sensibleren Daten, die in seltenen Fällen hätte betroffen sein können, gehören vereinzelte Passdaten, E-Mail-Adressen, Telefonnummern sowie Geburtsdaten. In einzelnen Ausnahmefällen könnten zudem Angaben zu Gesundheit oder Mobilitätseinschränkungen der Kunden in die Hände Unbefugter geraten sein. Das Unternehmen betonte jedoch nachdrücklich, es gebe bisher keinerlei Hinweise darauf, dass Kreditkarten-, Zahlungs- oder Bankdaten von Kunden betroffen seien. Dies stellt einen entscheidenden Faktor dar, der eine direkte finanzielle Schädigung durch Identitätsdiebstahl am Konto ausschließt.

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Aktienreaktion und finanzielle Auswirkungen

Der Markt reagierte unmittelbar auf die Bekanntgabe der technischen Unregelmäßigkeiten. Die Flight Centre-Aktie verzeichnete einen Rückgang von zwei Prozent, was die Sensibilität der Investoren für cybersicherheitsrelevante Vorfälle in der Reisebranche unterstreicht. Solche Kurseinbrüche sind bei derartigen Sicherheitsmeldungen üblich, da sie Unsicherheit bezüglich der langfristigen Reputation und möglicher regulatorischer Konsequenzen schüren. Die Investoren beobachten nun gespannt, wie schnell das Unternehmen die Untersuchung abschließen und klare Kommunikationsstrategien vorlegen kann.

Reaktionen und zukünftige Schritte

Die Reiseagentur Flight Centre hat die Situation intern eskaliert, um die Lücke im Drittanbieter-System zu schließen und weitere Zugriffe zu verhindern. Obwohl konkrete Details zu den nächsten Schritten oder der Kommunikation mit den betroffenen Kunden in der aktuellen Pressemitteilung noch fehlen, ist mit einer verstärkten Überwachung der IT-Infrastruktur zu rechnen. Kunden sollten in Zukunft ihre Kontodaten sorgfältig prüfen, auch wenn keine direkten Banking-Informationen kompromittiert wurden. Der Fall zeigt zudem die Anfälligkeit von Reiseunternehmen auf, die stark auf externe Partnerschaften und Cloud-Dienste angewiesen sind.