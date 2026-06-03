Flightright-Index: European Airlines Struggle with Punctuality, Customer Satisfaction, and Compensation

The Flightright-Index evaluates 20 major European airlines based on their punctuality, customer satisfaction, and compensation policies. The results reveal significant disparities among airlines, with none achieving even four out of five possible points.

Urlauber erwarten vor allem eines: dass ihr Flug pünktlich startet, Probleme fair gelöst werden und Entschädigungen nicht monatelang auf sich warten lassen. Genau daran hapert es bei vielen europäischen Airlines.

Das zeigt der aktuelle Flightright-Index, der 20 große Fluggesellschaften in Europa bewertet hat.bei Entschädigungen und die Zufriedenheit ihrer Kunden. Berücksichtigt wurden Daten vom 15. November 2025 bis zum 14. Mai 2026.

Das Ergebnis fällt ernüchternd aus: Keine Fluggesellschaft erreicht auch nur vier von fünf möglichen Punkten. Besonders schlecht schneidet die irische Aer Lingus ab. Mit lediglich 1,79 Punkten landet sie auf dem letzten Platz. Vor allem beim Umgang mit Entschädigungszahlungen fällt die Airline durch.

In dieser Kategorie erhielt sie nur einen von fünf möglichen Punkten. Auch die spanischen Airlines Air Europa und Vueling landen weit hinten. Sie kommen auf 1,93 beziehungsweise 2,06 Punkte. Beide erhalten beim Zahlungsverhalten ebenfalls nur die niedrigste Bewertung.

"Wenn einverspätet ist oder ausfällt, brauchen Passagiere vor allem Klarheit, Unterstützung und Verlässlichkeit", sagt Flightright-Fluggastrechtsexpertin Feyza Türkön. Fehle dies und warteten Betroffene zusätzlich lange auf ihr Geld, werde aus einer Flugstörung schnell eine zusätzliche Belastung. Am anderen Ende des Rankings: Austrian Airlines. Die österreichische Fluggesellschaft erreicht 3,04 Punkte und ist damit Spitzenreiter der Auswertung.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Eurowings mit 2,81 Punkten sowie Air Baltic mit 2,76 Punkten. Der Flightright-Index macht damit deutlich: Zwischen Europas Airlines gibt es spürbare Unterschiede bei Zuverlässigkeit, Kundenservice und Entschädigungen – auch wenn keine Fluggesellschaft in allen Bereichen wirklich überzeugt





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