Flixbus erobert Mexiko und Peru

Der Buskonzern Flixbus, bereits Weltmarktführer, expandiert weiter. Im Sommer 2024 wird Mexiko und in diesem Jahr auch Peru den Start von Flixbus-Verbindungen erleben.

Flixbus , bereits Weltmarktführer im Busverkehr, setzt seine Expansion fort und plant den Markteintritt in Mexiko und Peru . Nach Indien, dem zweitgrößten Fernbusmarkt der Welt, wird das Unternehmen damit den drittgrößten Markt erobern. Flixbus -Chef André Schwämmlein kündigte an, dass Mexiko bereits bis zum Sommer und Peru ebenfalls in diesem Jahr Busverbindungen anbieten wird. Bereits in Südamerika ist Flix in Brasilien und Chile präsent.

Schwämmlein deutete an, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr gegenüber 2023 ein weiteres Wachstum verzeichnet habe. 'Wir sind mit dem vergangenen Jahr sehr zufrieden', sagte er und kündigte an, dass das Wachstum künftig vor allem aus den Schwellenländern kommen werde. Fernbusse seien dort 'das dominierende Verkehrsmittel, weil das Bahnnetz klein ist und Flüge für die meisten Menschen noch zu teuer sind'. Andererseits würden der Wohlstand und häufig auch die Bevölkerungszahl steigen, 'was mehr Reisen möglich macht'.Flixbus, 2012 gegründet, ist mittlerweile zu einem globalen Marktführer im Busverkehr aufgestiegen. Die Buslinie ist in mehr als 40 Ländern der Welt aktiv und bietet mit 5500 Bussen täglich 400.000 Verbindungen zu 5600 Zielen an. Die Umsätze haben mittlerweile die Marke von zwei Milliarden Euro überschritten. Flixbus überzeugt durch geringe Kosten, da das Unternehmen nur wenige eigene Busse besitzt. Die meisten werden von Partnerunternehmen gechartert. Gerade einmal 5500 Mitarbeiter arbeiten weltweit für Flix.





