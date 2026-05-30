FlixTrain, ein Billig-Anbieter, will vom Billig-Anbieter zum echten ICE-Konkurrenten werden und investiert 2,4 Milliarden Euro in insgesamt 65 fabrikneue Hochgeschwindigkeitszüge. Die neuen Züge sollen bis zu 230 km/h schnell fahren und mit dem ICE mithalten können. FlixTrain plant einen eigenen Premium-Bereich mit weniger Sitzen, mehr Ruhe und Einzelsitzen. Außerdem gibt es spezielle Familienabteile mit kinderfreundlichem Design und Bereichen nahe der Toilette mit Wickeltisch.

FlixTrain greift die Deutsche Bahn frontal an! BILD bekommt exklusiv den ersten tiefen Einblick in die neue Generation der grünen Fernzüge, die ab 2028 über Deutschlands Schienen rollen sollen.

Die bisher unveröffentlichten computergenerierten Bilder zeigen: FlixTrain will vom Billig-Anbieter zum echten ICE-Konkurrenten werden. Flix-CEO André Schwämmlein zu BILD: „Wir bringen wirklich ein Premiumprodukt auf die Schiene. Das ist auch genau das, was ich möchte: Die Menschen sollen einsteigen und denken: „Krass, ist das ein schöner neuer Zug.

“ Dann setzen sie sich hin, es gibt keinen Streit um Sitzplätze, jeder hat seinen Platz gratis beim Ticket dabei, alles ist sauber und sortiert und man fühlt sich einfach wohl.





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