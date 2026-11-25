Die Deutsche Bahn öffnet ihre Vertriebskanäle für Flixtrain. Reisende können Fahrkarten der Konkurrenz künftig direkt bei der DB buchen und Verbindungen kombinieren.

Die Deutsche Bahn (DB) öffnet ihre Verkaufsportale für den Konkurrenten Flixtrain. Ab dem 7. Dezember können Reisende Fahrkarten für Flixtrain -Verbindungen auf der Internetseite bahn.de und in der App DB Navigator buchen. Buchbar sind alle Flixtrain -Fahrten nach dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember.

Bislang war ein Kauf über die beiden Kanäle der DB nicht möglich, obwohl die Flixtrain-Züge auf vielen Strecken in Deutschland unterwegs sind. Die Deutsche Bahn hatte sich geweigert, auf ihren marktbeherrschenden Portalen Tickets der Konkurrenz zu verkaufen. Die nun getroffene Vereinbarung ändert diese Praxis.

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Ticketverkauf für Flixtrain ab dem 7. Dezember

Die Deutsche Bahn lässt Flixtrain-Fahrkarten ab dem 7. Dezember direkt auf bahn.de und im DB Navigator zu. Damit wird der bisher größte Vertriebskanal der DB für einen privaten Wettbewerber geöffnet.

Flix-Chef André Schwämmlein erwartet, dass von der Vereinbarung künftig Millionen Reisende profitieren. Nach seinen Worten wird die Buchung von Zugtickets einfacher und bequemer. Gleichzeitig konkurriere Flix mit Flixtrain weiter mit der Deutschen Bahn um Fahrgäste.

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Flix plant, das eigene Angebot bis 2028 zu verdoppeln. Danach soll der Flixtrain als wichtigster Konkurrent der Deutschen Bahn im Fernverkehr noch stärker wachsen. Für das Unternehmen kommt die Vereinbarung daher im richtigen Moment.

Druck der Politik und Haltung der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn hat den Verkauf der Konkurrenz-Tickets nach einer politischen Vorgabe akzeptiert. Der damalige Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte der Staatsbahn im September 2025 vorgeschrieben, den DB Navigator von DB Fernverkehr an die Infrastrukturtochter DB InfraGO zu übergeben.

Die gemeinwohlorientierte DB InfraGO sollte die App als neutrales Verkaufsportal für die gesamte Bahnbranche betreiben. Die Deutsche Bahn wehrte sich jedoch hartnäckig gegen diese Vorgabe. Als Ergebnis bietet die InfraGO inzwischen die App DB Info an, die lediglich Informationen zu Abfahrtszeiten liefert und keine Buchungen erlaubt.

Der Navigator gehört weiterhin der kommerziellen Bahntochter DB Fernverkehr, deren Vorstand Michael Peterson verantwortet. Peterson erklärte, dass Wettbewerber das gemeinsame Ziel verbinde, Reisen mit der Bahn für alle zu verbessern. Zugfahren solle so einfach wie möglich sein, unabhängig davon, für welchen Zug sich der Fahrgast entscheide.

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Kombinierte Verbindungen und offene Konflikte

Fahrgäste können künftig Verbindungen buchen, bei denen sie teilweise mit dem Flixtrain und teilweise mit dem ICE oder Intercity reisen. Solche gemischten Reisen sind im Navigator und auf bahn.de vorgesehen.

Die Deutsche Bahn weist allerdings auf einen Nachteil hin. Verpassen Reisende wegen einer Verspätung ihren Anschlusszug, dürfen sie nicht einfach in den nächsten Zug einsteigen. Eine Bahnsprecherin erklärte dem Tagesspiegel, dass für jeden Fahrschein ein eigener Beförderungsvertrag gelte. Daher müsse bei einem verpassten Anschluss grundsätzlich ein neues Ticket gebucht werden, außer es handelt sich um ein Flexticket.

Die Einigung mit Flixtrain löst nicht alle Streitigkeiten um den Ticketverkauf. Die internationalen Buchungsplattformen Omio und Trainline wollen ebenfalls DB-Tickets verkaufen und dafür eine Mindestprovision verlangen. Das Bundeskartellamt gab den Portalen recht, und am Mittwochmorgen sollte das Oberlandesgericht Düsseldorf über die Beschwerde der Deutschen Bahn entscheiden. Einen Eilantrag des Staatskonzerns hatte das Gericht bereits abgelehnt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Streit zwischen der DB, dem Bundeskartellamt, Trainline und Omio auch vor dem Bundesgerichtshof landet, was die endgültige Klärung weiter verzögern würde.