Ab dem 7. Dezember können Flixtrain-Fahrten über die Website der Deutschen Bahn und den DB-Navigator gebucht werden, wobei die Tickets genauso viel kosten wie direkt bei Flixtrain. Kombinierte Reisen aus Flixtrain- und DB-Verbindungen sind in einem Schritt buchbar, erzeugen jedoch zwei separate Fahrkarten. Ab dem 13. Dezember tritt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn in Kraft, wodurch einige Verbindungen schneller werden und das Angebot ins europäische Ausland ausgebaut wird. Zudem endet die Verwendung des alten Begriffs Bürgergeld auf Formularen und die ZDF-Show Wetten, dass..? kehrt zurück.

Wird bald nicht mehr so angezeigt: Ab dem 7. Dezember sind Flixtrain -Fahrten auch über die Website der Deutschen Bahn und den DB-Navigator buchbar. - Endspurt für 2026: Im letzten Monat des Jahres ändert sich einiges für Bahnfahrer, denn der neue Fahrplan kommt.

Außerdem kehrt im Fernsehen ein Klassiker zurück. Im Dezember gibt es nicht nur einen neuen Fahrplan der Deutschen Bahn – im Fernsehen feiert ein großer Show-Klassiker sein Comeback. Was sich im neuen Monat ändert. Ab dem 7.

Advertisement

Dezember sind Flixtrain-Fahrten auch über die Website der Deutschen Bahn und den DB-Navigator buchbar. Das gilt für Verbindungen ab dem 13. Dezember. Die Tickets kosten dort genauso viel wie direkt bei Flixtrain.