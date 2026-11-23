Zwei Shows abgesagt: Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden schweigen bislang. Der Veranstalter nennt nur einen vagen Grund.

berichtet, werden die beiden Anfang Dezember weder in Dresden noch in Chemnitz auf der Bühne stehen. Ursprünglich sollte das ehemalige Ehepaar am 2. Dezember im Dresdner Parkhotel auftreten, einen Tag später war eine weitere Show im Carlowitz Congresscenter in Chemnitz vorgesehen.

Beide Veranstaltungen wurden nun ersatzlos gestrichen. Bereits gekaufte Tickets können zurückgegeben werden. Zu den Hintergründen hielt sich der Veranstalter auf Nachfrage des Portals bedeckt und erklärte lediglich, die Auftritte seien "aus produktionstechnischen Gründen leider abgesagt" worden. Ob möglicherweise zu wenige Eintrittskarten verkauft wurden und die Nachfrage hinter den Erwartungen zurückblieb, ist bislang nicht bestätigt.

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Die Begründung des Veranstalters wirft allerdings Fragen auf. Wie TAG24 einordnet, wird der Verweis auf produktionstechnische Gründe bei abgesagten Shows häufig dann verwendet, wenn sich im Vorfeld nicht genügend Eintrittskarten verkauft haben. Ob auch beieine zu geringe Nachfrage ausschlaggebend war, bleibt jedoch reine Spekulation. Weder liegen konkrete Zahlen zum Ticketverkauf vor, noch wurde näher erklärt, welche technischen oder organisatorischen Probleme die Auftritte verhindert haben sollen.waren mehrere Jahre miteinander verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder.

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Für den Entertainer, der mittlerweile insgesamt fünf Kinder hat, war das Model die erste Frau, mit der er eine Familie gründete. Während die geplanten gemeinsamen Shows nun ausfallen, standerst am vergangenen Samstag, dem 21. November, in Leipzig auf der Bühne. Dort trat er allerdings nicht mit seiner Ex-Frau auf, sondern an der Seite fühlte sich während seines Auftritts offenbar provoziert und verließ daraufhin die Bühne.

Während es in Leipzig also zu einem unerwarteten Zwischenfall kam, müssen die Fans in Dresden und Chemnitz nun ganz auf einen Auftritt des Comedians verzichten. Oliver Pocher und Pietro Lombardi beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni in BonnEnttäuschend – ein paar Worte an die Fans wären angebracht.