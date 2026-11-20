Die Schauspielerin Florence Kasumba übernimmt die ikonische Rolle der Miranda Priestly in der deutschen Musical-Adaption von "Der Teufel trägt Prada" in Hamburg. Details zu Cast und Premiere.

Die Berliner Schauspielerin und Sängerin Florence Kasumba wird die Hauptrolle der Miranda Priestly in der deutschen Musical-Adaption des Kinoklassikers "Der Teufel trägt Prada" übernehmen. Die Inszenierung startet im Dezember im Hamburger Stage Theater Neue Flora. Kasumba, bekannt für ihre Auftritte in Marvel-Blockbustern, folgt damit einer Tradition internationaler Stars, die diese ikonische Figur des Modemagazins "Runway" bereits verkörpert haben.

Musical-Umsetzung und Besetzung

Die deutsche Produktion basiert auf der englischsprachigen Variante, die seit Oktober 2024 im Dominion Theatre im Londoner West End läuft. Neben Florence Kasumba spielen Isabel Waltsgott die Rolle der Andrea, auch Andy genannt, Alexandra-Yoana Alexandrova die Emily und Elindo Avastia den Nigel. Die Besetzung wurde nach einem umfangreichen Casting-Prozess mit über 4000 Bewerbungen und rund 500 eingeladenen Kandidaten festgelegt.

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Kreative Leitung durch Elton John

Die musikalische Komposition stammt vom legendären britischen Musiker Sir Elton John, der sein Ehemann David Furnish als Co-Produzent der Show unterstützt. Sir Elton John war auch persönlich in den Casting-Prozess für die deutsche Besetzung involviert. Er hatte Florence Kasumba bereits im Jahr 2003 für die deutsche Titelrolle seines Musicals "Aida" ausgewählt und lobt ihre Eignung für die Hauptrolle als natürliche Naturgewalt.

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Feedback von Elton John und Kasumba

Bei einem Pressetermin in London Ende September äußerte Sir Elton John seine Begeisterung für die deutsche Besetzung. Er betonte, dass Florence Kasumba als Star, Schauspielerin, Sängerin und Performerin eine unglaubliche und glaubwürdige Präsenz mitbringe. Kasumba selbst zeigte sich berührt von den Worten, erklärte aber, dass ihr das Ausmaß der Rolle erst spät bewusst wurde, wie sie im Gespräch mit ihrem Ehemann feststellte.

Kultstatus und kultureller Hintergrund

Der Film "Der Teufel trägt Prada" aus dem Jahr 2006 basiert auf dem Roman von Lauren Weisberger und ist bis heute ein popkulturelles Phänomen. Die Geschichte um das eiskalte Modemagazin "Runway" hat an Anziehungskraft nichts verloren. Florence Kasumba identifiziert sich mit der Professionalität der Figur Miranda Priestly, die oft als streng wahrgenommen wird, aber innere Ernsthaftigkeit auszeichnet.