Florence Pugh empfiehlt, Dune 3 vor Avengers: Doomsday zu sehen. Die Begründung überrascht trotz höherer Spoiler-Gefahr beim Marvel-Film. Details zum Start.

Florence Pugh gibt einen konkreten Tipp für das diesjährige Kino-Duell. Sie rät dazu, zuerst den Film Dune Part Three zu sehen. Erst am folgenden Tag sollte man Avengers: Doomsday schauen. Diese Empfehlung stammt aus einem Interview mit dem Magazin ELLE. Sie gilt als die einzige Schauspielerin, die in beiden Blockbustern eine Rolle übernimmt.

Florence Pugh empfiehlt Reihenfolge

Diese Reihenfolge wirkt auf den ersten Blick kontraintuitiv. Avengers: Doomsday birgt ein deutlich höheres Spoiler-Risiko. Der Film enthält vermutlich wichtige Leinwandtode und unbekannte Auftritte. Dune Part Three basiert auf einem Buch von 1969. Die Geschichte ist theoretisch schon länger bekannt. Die meisten Kinogänger kennen die Handlung jedoch nicht.

Also read Avengers: Doomsday Leak durch chinesisches Plakat in Shanghai?

Es gibt eine andere Erklärung für die Empfehlung. Avengers: Doomsday könnte ein emotional anstrengenderes Ende haben. Dies könnte die Konzentration auf den Sci-Fi-Klassiker stören. Pugh schlägt vor, Dune zu sehen und auf sich wirken zu lassen. Man soll den Film analysieren und über ihn sprechen. Am nächsten Tag oder Abend folgt dann der Marvel-Film.

Spoiler-Risiko und Vorverkaufszahlen

Viele Zuschauer widersprechen dieser Ratschlag. Sie wollen zuerst Avengers: Doomsday sehen. Das soll die Chance auf Spoiler verringern. Die Vorverkäufe zeigen einen klaren Vorteil für Marvel. Berichte beziffern den Vorsprung auf das 3,2- bis Vierfache. Dies wird den Film am ersten Wochenende unterstützen.

Advertisement

Ein Vorteil für Dune Part Three bleibt bestehen. Der Film sicherte sich IMAX-Leinwände. Finanziell reicht das wohl nicht aus. Der Marvel-Film wird einen höheren Kassenumsatz erzielen. Ein genauer Vergleich wird sich in einem Monat zeigen.

Kalenderdaten für Kinobesuche

Avengers: Doomsday startet hierzulande am 16. Dezember. Dune: Part Three folgt einen Tag später. Das ist der 17. Dezember 2026. In den USA erscheint Dune Part Three am selben Tag wie Avengers: Doomsday. Dort nennt man dieses Ereignis Dunesday. Nach dem Erfolg von Barbenheimer hoffen viele auf einen neuen Hype. Die praktische Frage der Reihenfolge bleibt bestehen. Pughs Antwort ist jedoch eindeutig.