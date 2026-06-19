Florencia Peña Entlassung bei Luzu TV nach Messi-Vater-Falschmeldung

Die Schauspielerin und Moderatorin Florencia Peña wurde von dem Streamingdienst Luzu TV entlassen, nachdem sie in einer Sendereihe falsche Informationen über den Gesundheitszustand des Vaters des Fußballlegends Lionel Messi verbreitet hatte. Die Entlassung erfolgte nach einer offiziellen Mitteilung der Familie Messi, die die Behauptung als falsch und respektlos bezeichnete.

Im Anschluss an die Partie sprach der achtmalige Weltfußballer von "schwierigen Tagen" und verriet, dass seine emotionale Reaktion nichts mit dem Das führte in seiner Heimat zu Spekulationen – und einer Falschmeldung.

Beim Streamingdienst "Luzu TV" verkündete Schauspielerin und Moderatorin Florencia Peña (51) am Donnerstag in der Sendung "El Show del Verano" (zu Deutsch: Die Show des Sommers), dass Messis Vater Jorge (68) verstorben sei. Eine Behauptung, der Messis Familie kurz darauf in einer offiziellen Mitteilung widersprach: "Die Familie Messi teilt mit, dass Jorge gesundheitliche Probleme hat. Derzeit steht er unter ärztlicher Beobachtung, erholt sich und zeigt angesichts seines Gesundheitszustands einen positiven Verlauf.

". Die Folge: Peña und zwei Produzenten der Sendung wurden von "Luzu TV" entlassen. Der Streamingdienst teilte dazu mit: "Wir von Luzu TV bedauern zutiefst, was während der Sendung 'El Show del Verano' live im Fernsehen geschehen ist. Für unseren Sender ist die Verbreitung sensibler Informationen ohne vorherige ordnungsgemäße Überprüfung inakzeptabel.

". Und weiter: "Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen von Luzu TV beschlossen, alle beteiligten Personen zu entlassen, und Florencia Peña wird ihr Amt niederlegen. Wir bekräftigen unser Bekenntnis zu einer verantwortungsvollen, respektvollen und gewissenhaften Berichterstattung.

". Auf "X" bat Peña um Entschuldigung: "Ich bitte die Familie Messi um Verzeihung für diesen schrecklichen Moment, den sie vermutlich gerade durchleben. Ich schäme mich sehr, dass ich diesen Schmerz verursacht habe.





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