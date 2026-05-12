Florentino Pérez - Ankündigung von Neuwahlen und eine Debatte über Rückzug? Chaos bei Real Madrid nimmt erste Wende

Die Nachricht berichtet über die bizarre Show einer Presskonferenz von Florentino Pérez und seine Ankündigung von Neuwahlen für das Präsidentenamt. Darüber hinaus spekulieren Insider, dass die aktuelle Situation die signs eines möglichen Rückzugs von Pérez sei.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pérez seine Kandidatur für die Präsidentenwahl nicht zurückzieht und nur über die Zukunft des Klubs spricht.

Insgesamt entsteht ein großes Missverständnis und viele Fragezeichen, was die zukünftige Entwicklung von Pérez und Real Madrid angeht.

NEWS TEXT:

bei Blitz-Pressekonferenz geladen hat! Klub-Präsident Florentino Pérez trat vor die Medien und sorgte für eine bizarre Show. Gleich zu Beginn stellte er klar: ‘Ich werde nicht zurücktreten.

’ Doch dann der Knall: Pérez kündigte überraschend Neuwahlen für das Präsidentenamt an! Ein echter Hammer! Und möglicherweise der Anfang vom Ende seiner Ära bei den Königlichen?



Die letzten Wahlen gab es erst im Januar 2025, dort wurde Pérez bis 2029 zum Präsidenten der ‘Königlichen’ wiedergewählt.

Doch statt nur über die Zukunft des Klubs zu sprechen, rechnete Pérez vor allem mit den Medien ab. Dort hinterließ Pérez vor allem einen trotzigen Eindruck. Der Real-Präsident wittert eine regelrechte Verschwörung gegen sich! Besonders die spanische Zeitung ‘ABC’ bekam ihr Fett weg.

Diese hatte berichtet, Pérez sei vor der Sitzung ‘müde’ gewesen.



Der Boss stellt klar: völliger Unsinn! Auch Gerüchte über eine angebliche Krebserkrankung wies er scharf zurück. Pérez wirkte gereizt.

Immer wieder betonte er, wie sehr ihn die Kritik ‘im Verborgenen’ störe. Sein Angebot: Bei den angekündigten Wahlen sollen sich ruhig ‘starke Kandidaten’ stellen. Sollte er verlieren, akzeptiere er das. ‘Am Ende entscheiden die Mitglieder.

’



Hinter den Kulissen wird die Lage teilweise anders bewertet. Real-Insider in Spanien spekulieren bereits, dass die Krisen-PK der Auftakt eines möglichen Rückzugs sei. Sollte sich tatsächlich ein ernsthafter Gegenkandidat finden, gilt es als nicht ausgeschlossen, dass Pérez sogar noch vor der Wahl seine Kandidatur zurückgezogen hat. Auffällig: Der Präsident wirkte während der gesamten PK sehr fahrig.

Immer wieder schaute er auf sein Handy und spielte mit einem Ring an seinem Finger. Von der sonst so souveränen Führungsfigur war wenig zu sehen. Statt Klarheit zu schaffen, hinterlässt Pérez vor allem Fragezeichen. Bei Real Madrid herrscht weiter Chaos





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