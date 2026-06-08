Florentino Pérez hat die Wahl zum Präsidenten von Real Madrid gewonnen. Doch sein Wahlsieg überdeckt nicht, dass selbst seine Macht im Klub Risse bekommt. Es ist seine letzte Chance, den Downfall zu stoppen.

Florentino Pérez bleibt Präsident von Real Madrid . Doch sein Wahl sieg überdeckt nicht, dass selbst seine Macht im Klub Risse bekommt. Es ist seine letzte Chance, den Downfall zu stoppen.

Ein Kommentar. Der Sieg fühlt sich nicht wie ein Aufbruch an. Er fühlt sich an wie eine Verlängerung eines quälenden 0:0 mit anschließendem Elfmeterschießen. Es verlängert eine Phase, in der Real seit 2024 steckt.

Und welche ein Ende braucht - mit welchem König an der Spitze auch immer. Der Klub lebt noch immer stark vom Glanz der großen Pérez-Jahre. Galácticos, Champions League-Titel, Bernabéu-Umbau, Weltmarke. All das gehört zu seiner Bilanz.

Der 79-Jährige traf solch phänomenale Entscheidungen, dass Fehler oder Kontroversen vergessen wurden. All das erklärt auch, warum er weiter Vertrauen bekommt. Zumal es an guten Alternativen mangelt. Ist aber kein Museum.

Noch nicht. Dieser Klub darf nicht nur davon erzählen, was früher funktioniert hat. Er muss beweisen, dass er auch jetzt noch die Richtung vorgibt. Und genau dort beginnt das Problem.

Denn in den vergangenen zwei Jahren waren Los Blancos sportlich zu oft nicht gut genug. Die Egos blieben. Der Erfolg blieb aus. Für andere Vereine wären Vizemeisterschaften oder Champions League-Viertelfinals vielleicht kein Drama.

Für Real sind sie aber ein Warnsignal. Dieser Klub definiert sich über Dominanz, nicht über Erklärungen. Fehlte die Wucht. Gegen den FC Bayern München oder FC Arsenal im Vorjahr unterlag man jeweils in beiden K.o.

-Duellen. Bei der Aus dem schillernden Klub, der Gegner über Jahre allein durch seinen Namen einschüchterte, wurde zu oft eine Mannschaft, die selbst nach Antworten suchte. Das ist kein kompletter Zusammenbruch. Aber es ist ein klarer Trend.

Und Trends sind bei Real Madrid gefährlich, wenn sie nach unten zeigen. Pérez kann sich davon nicht freisprechen. Wer so viel Macht im Klub bündelt, trägt auch die Verantwortung, wenn der sportliche Kurs unscharf wird. Das größte Risiko ist, dass Pérez wieder auf die alten Reflexe setzt.

Große Namen, große Gesten, große Versprechen. Das hat Real Madrid oft geholfen. Aber es ist längst keine Garantie mehr. Eine mögliche Rückkehr von José Mourinho würde perfekt in dieses Muster passen.

Sie hätte Strahlkraft, Schlagzeilen und Historie. Aber wäre sie wirklich ein Schritt nach vorn? Real braucht keine Nostalgie-Show. Der Klub braucht eine klare sportliche Idee, einen Struktur.

Und kein wenn ihr mich wählt, kaufe ich für 150 Millionen Euro einen Star. Trotzdem wäre es billig, Gegenkandidat Enrique Riquelme jetzt als verpassten Retter zu verklären. Auch bei ihm blieb vieles Versprechen. Große Namen im Wahlkampf klingen gut, machen aber noch keinen besseren Klub.

Doch er stand wenigstens für eine notwendige Frage: Soll Real Madrid weiter vom selben Mann regiert werden? Vielleicht hätte Riquelme frischen Wind gebracht. Vielleicht hätte er aber auch nur neue Unruhe ausgelöst. Sicher ist nur: Sein Erfolg bei der Wahl zeigt, dass Pérez nicht mehr unantastbar ist. 35 Prozent Gegenstimmen sind für einen Präsidenten mit dieser Geschichte keine Randnotiz.

Sie sind ein deutliches Signal aus dem Inneren des Klubs. Besonders gefährlich ist die Debatte um externe Investoren. Pérez will offenbar eine Minderheitsbeteiligung von fünf Prozent prüfen, während Gegenkandidat Riquelme genau davor warnte und die vollständige Mitgliedereigentümerschaft verteidigen wollte. Das ist eine Grundsatzfrage.

Real Madrid ist nicht irgendein Projekt, das man nach Marktlogik optimiert. Der Klub gehört seinen Mitgliedern. Genau daraus entsteht ein Teil seiner Wucht. Wer daran rüttelt, verändert nicht nur die Bilanz, sondern den Charakter des Vereins.

Pérez verkauft solche Schritte gern als Modernisierung. Aber nicht jede ist gleichbedeutend mit Fortschritt. Manchmal ist sie nur ein eleganteres Wort für Kontrollverlust. Gleichgültig.

Pérez hat die Wahl gewonnen. Der Kronenträger der Königlichen hat damit aber automatisch keinen Blankoscheck bekommen. Er hat seine letzte Chance bekommen. Jetzt muss er zeigen, dass er mehr kann als die Vergangenheit verteidigen.

Er muss Real Madrid noch einmal modernisieren, ohne den Klub zu verbiegen. Er muss sportliche Klarheit schaffen, ohne sich hinter großen Namen zu verstecken. Sonst wird dieser Wahlsieg nicht als Triumph in Erinnerung bleiben. Sondern als der Moment, in dem Real Madrid die Warnzeichen gesehen - und trotzdem weitergemacht hat.

Lieber heißt es der König ist tot, lang lebe der König, als der Kapitän zu sein, der als letztes das sinkende Schiff verlässt





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