Real Madrids Präsident Florentino Pérez hat den Zweikampf mit dem Unternehmer Enrique Riquelme für sich entschieden und bleibt bis 2030 im höchsten Amt des spanischen Fußball-Rekordmeisters.

Nach einem aufsehenerregenden Wahl kampf mit unzähligen Versprechungen ist die Wahl zum Präsidenten von Real Madrid entschieden. Real Madrid s Präsident Florentino Pérez hat den Zweikampf mit dem Unternehmer Enrique Riquelme für sich entschieden und bleibt bis 2030 im höchsten Amt des spanischen Fußball -Rekordmeisters.

Das ergab die Wahl am Sonntag im Vereinszentrum in Valdebebas, die Pérez im Mai im Rahmen einer aufsehenerregenden Pressekonferenz angekündigt hatte. Er geht nun in seine achte Amtszeit, erstmals hatte er von 2000 bis 2006 die Position bekleidet. Erstmals seit seiner erneuten Amtsübernahme 2009 hatte sich mit Riquelme ein Gegenkandidat zur Wahl gestellt, jedoch ohne Erfolg. Wir haben an allen Wahlurnen gewonnen, das heißt in allen Altersgruppen, sagte Pérez (79) nach seinem Sieg.

Er habe zudem das zweitbeste Ergebnis der Geschichte erzielt, laut Hochrechnungen spanischer Medien erhielt er zwischen 60 und 70 Prozent der Stimmen. Sein Rivale gratulierte Pérez bereits vor der offiziellen Veröffentlichung der Ergebnisse. Die beiden Kontrahenten hatten sich im Wahlkampf mit wilden Aussagen gegenseitig überboten. Während Riquelme die Topstars Erling Haaland und Rodri zu den Königlichen locken wollte, versprach Pérez die Verpflichtung von Ibrahima Konaté und Coach José Mourinho.

Die Entscheidung des Präsidenten wird nun die Zukunft des Clubs prägen. Pérez muss nun entscheiden, welche Spieler er verpflichten wird, um den Club erfolgreich zu machen. Der Präsident hat bereits angekündigt, dass er sich auf die Suche nach neuen Talenten konzentrieren wird, um den Club zu stärken. Die Fans der Königlichen hoffen nun auf eine erfolgreiche Zukunft unter der Führung von Pérez





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