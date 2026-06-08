Florentino Pérez bleibt Präsident von Real Madrid - Sieg bei erster Wahl seit 20 Jahren

Der 79-jährige Unternehmer Florentino Pérez hat die Präsidentenwahl bei Real Madrid klar gewonnen und regiert damit bis 2030. Trotz sportlicher Rückschläge in der Saison 2023/24 setzte er sich gegen den jungen Herausforderer Enrique Riquelme durch. Pérez baut damit seine lange Ära weiter aus und verspricht neue Erfolge in der Champions League.

Florentino Pérez bleibt Präsident von Real Madrid . Der 79-jährige Unternehmer setzte sich bei der ersten Präsidentenwahl seit 20 Jahren klar gegen seinen Herausforderer Enrique Riquelme durch und erhielt damit ein Mandat für eine weitere Amtszeit bis 2030.

Pérez führt den spanischen Rekordmeister seit dem Jahr 2000 an, mit einer dreijährigen Unterbrechung zwischen 2006 und 2009. In seiner Siegesrede betonte er, dass es ein glücklicher Tag für den Verein sei und man alles geben werde, um die Champions League zum 16. Mal zu gewinnen. Die Wahl fand im Trainingszentrum Ciudad Real Madrid statt, wo rund 70.000 Club-Mitglieder stimmberechtigt waren.

Pérez hatte die Abstimmung als eine Art Vertrauensfrage ausgerufen, nachdem die Mannschaft in der Saison 2023/24 sportlich enttäuscht hatte. Real schied im Achtelfinale des spanischen Pokals gegen Zweitligist Albacete aus und verlor im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern München.

Zudem verlor man den "Clásico" beim FC Barcelona, was dem Erzrivalen den Liga-Titel sicherte. Pérez hatte damals eine "Kampagne" gegen ihn beklagt und seine Gesundheit verteidigt, nachdem Gerüchte über eine schwere Erkrankung aufgekommen waren. Der langjährige Clubboss verwies im Wahlkampf auf die Kontinuität und die wirtschaftliche Stärke des Vereins unter seiner Führung. Er hob die Modernisierung des Santiago-Bernabéu-Stadions sowie die sportlichen Erfolge hervor, darunter sieben Champions-League-Titel.

Herausforderer Enrique Riquelme, ein 37-jähriger Unternehmer, hatte einen Generationswechsel und einen grundlegenden Neuanfang versprochen. Spektakuläre Transferpläne, etwa die Verpflichtung von Erling Haaland, und mehr Mitgliederbeteiligung standen im Mittelpunkt seines Wahlkampfs. Um überhaupt kandidieren zu dürfen, musste Riquelme eine Bürgschaft von rund 187 Millionen Euro hinterlegen, was 15 Prozent des Club-Budgets entspricht. Diese hohe Hürde hatte zuletzt verhindert, dass Pérez jemals ohne Abstimmung im Amt bestätigt wurde - seit 2009 war er jeweils ohne Gegenkandidaten geblieben.

Mit seinem erneuten Sieg baut Pérez seine außergewöhnliche Ära weiter aus. Er gilt als Architekt der erfolgreichsten Phase in der Vereinsgeschichte. Um das Team um Stars wie Vinícius Júnior und Kylian Mbappé zurück zum Erfolg zu führen, plant Pérez unter anderem eine Rückkehr von Ex-Trainer José Mourinho. Medienberichten zufolge soll auch Bayern-München-Spieler Michael Olise im Visier sein.

Pérez' Unternehmergruppe, die Grupo ACS, erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von etwa 50 Milliarden Euro. Sein Engagement für Real Madrid geht auf die Ära der "Galaktischen" zurück, die er mit Stars wie Luís Figo, Ronaldo, Zinédine Zidane und David Beckham prägte. Nach seiner ersten Amtszeit (2000-2006) kehrte er 2009 zurück und hat den Club seitdem sportlich und wirtschaftlich geprägt. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 70.000 stimmberechtigten Mitgliedern.

Pérez' Sieg bedeutet, dass der Verein auch in den kommenden Jahren von seiner Führung geprägt sein wird, trotz anhaltender Kritik an sportlichen Rückschlägen und seiner langen Amtszeit. Der Clubboss versprach, die Champions League wieder häufiger zu gewinnen und den Bernabéu weiter zu modernisieren. Riquelme räumte nach der Niederlage ein, dass er nicht mit einem so deutlichen Ergebnis gerechnet habe. Die hohen Zugangshürden für Kandidaten bleiben umstritten, da sie viele potenzielle Herausforderer abschrecken.

Pérez' Mandat läuft nun bis 2030, was einer Gesamtamtszeit von insgesamt 20 Jahren entsprechen würde, wenn er die volle Zeit durchhält. Sein Sieg sichert die Kontinuität im Verein, während gleichzeitig Forderungen nach Erneuerung laut werden, nachdem die Mannschaft in dieser Saison keine Titel gewann





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