Florentino Pérez kündigt Mega-Transfer an, um Wahlkampf zu gewinnen

Florentino Pérez, der Präsident von Real Madrid, kündigte an, am kommenden Dienstag ein offenes Angebot für den teuersten Transfer der Vereinsgeschichte zu schicken. Der Spieler stammt von einem Champions-League-Team und läuft aktuell nicht in der Premier League auf. Pérez schließt aus, dass es sich um Erling Haaland, Harry Kane, Olisé und Doku handelt. Dann kündigte er an: „Das Angebot gilt einem Spieler vom Kaliber eines Cristiano Ronaldo oder Kaká.“

Am heutigen Tag herrscht ein heftiger Machtkampf um das Präsidentenamt! Florentino Pérez , der Amtsinhaber, und Enrique Riquelme , der Herausforderer, liefern sich einen Wahlkampf , in dem offenbar jedes große Transfer-Versprechen erlaubt ist.

Riquelme hatte zuletzt angekündigt, Erling Haaland zu den Königlichen holen zu wollen, sollte er die Wahl gewinnen. Manchester City reagierte gar nicht gut an diese Ansage. Jetzt kontert Pérez. In der Cuatro-Sendung „Horizonte“ verspricht der Real-Boss, am kommenden Dienstag das offizielle Angebot für den teuersten Transfer der Vereinsgeschichte zu schicken.

Der Spieler stammt von einem Champions-League-Team und läuft aktuell nicht in der Premier League auf. Pérez schließt aus, dass es sich um Erling Haaland, Harry Kane, Olisé und Doku handelt. Dann kündigte er an: „Das Angebot gilt einem Spieler vom Kaliber eines Cristiano Ronaldo oder Kaká.





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Florentino Pérez Enrique Riquelme Wahlkampf Transfer-Versprechen Erling Haaland Manchester City José Mourinho Ibrahima Konaté Denzel Dumfries

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Noah Atubolu: Kein Angebot vor - Der talentierte Keeper droht der TribüneDer talentierte Keeper Noah Atubolu will den großen Sprung wagen, aber offenbar liegt ihm kein Angebot vor. In Freiburg droht ihm sogar die Tribüne. Der Hintergrund liegt in den Vertragsgesprächen. Atubolu war über Monate nicht zu einer Verlängerung bereit. Der Sportclub schaffte bereits Fakten und verpflichtete für die vereinsinterne Rekordablösesumme von rund 15 Millionen Euro Backhaus aus Bremen.

Read more »

Nach Brentford-Angebot: Transfer-Wende: Erste El-Mala-Entscheidung gefallenBeim 1. FC Köln gibt es noch keine Neuzugänge. Vieles hängt vom Umgang mit Said El Mala ab. Der sorgt nun für einen echten Knall!

Read more »

Nach Brentford-Angebot: Transfer-Wende: FC von El-Mala-Entscheidung kalt erwischtBeim 1. FC Köln gibt es noch keine Neuzugänge. Vieles hängt vom Umgang mit Said El Mala ab. Der sorgt nun für einen echten Knall!

Read more »

Real Madrid in Transfer-Schlacht: Pérez und Riquelme streiten um die Präsidentschaft, Perez verkündet Mega-Transfer und weitere VerstärkungenFlorentino Pérez und Enrique Riquelme kämpfen um das Amt des Präsidenten bei Real Madrid. Pérez kündigte an, am kommenden Dienstag ein offenes Angebot für den teuersten Transfer in der Geschichte des Klubs zu schicken, ohne jedoch den Spieler zu nennen. Er schloss aus Erling Haaland, Harry Kane, Olisé und Doku. Pérez kündigte an, das Angebot gilt einem Spieler vom Kaliber von Cristiano Ronaldo oder Kaká. Neben dem Mega-Transfer kündigte er bereits weitere Verstärkungen an, wie den Rückkehr von José Mourinho als Trainer und den Ablösefrei-Transfer von Ibrahima Konaté nach FC Liverpool. Auch Denzel Dumfries wurde von Pérez als Neuzugang bestätigt. Die Präsidentschaftswahl am 7. Juni ist die erste wirklich umkämpfte Wahl bei Real Madrid seit 2006, als Ramón Calderón nach Pérez’ damaligem Rücktritt gewann. Pérez tritt den Wahlkampf-Endspurt nicht mit leeren Händen an.

Read more »