Florentino Perez macht großartige Versprechen

Florentino Perez, der Präsidentschaftskandidat von Real Madrid, wirft vor der Wahl alle Register raus. Er macht großartige Versprechen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Florentino Perez , der Präsidentschaftskandidat von Real Madrid , wirft vor der Wahl alle Register raus. Er macht großartige Versprechen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Kurz vor der Wahl am Sonntag kündigt er an, dass er im Falle seiner Wiederwahl einen Rekordspieler für mindestens 150 Millionen Euro verpflichten wird. Dieser Spieler soll auf dem Niveau von Ronaldo und Kaka stehen. In einem spanischen TV-Programm gab Perez einen dramatischen Vorgeschmack auf seinen Plan für den Tag nach der Wahl. Er kündigte an, dass er am Dienstag einem großen Champions-League-Klub ein großes Angebot für einen Spieler machen wird, der der teuerste Transfer in der Geschichte Madrids wäre.

Der Preis soll mindestens 150 Millionen Euro betragen. Perez nannte jedoch keinen konkreten Namen. Dies führte zu vielen Spekulationen über, wer der nächste 'Galactico' werden könnte. Laut 'Telegraph' führt eine heiße Spur zum DFB-Pokalfinale zwischen Bayern und Stuttgart.

Hier war auch der kommende Real-Trainer Jose Mourinho persönlich anwesend. Ob die Bayern bei einem 150-Millionen-Angebot für Olise schwach werden? Das ist sehr unwahrscheinlich. Die Münchener Verantwortlichen betonten immer wieder, dass Olise unverkäuflich sei.

Ein solches Angebot würde jedoch die bisherige Real-Bestmarke brechen. Jude Bellingham ist derzeit mit einer Ablöse von 103 Millionen Euro Basisgebühr und bis zu 127 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen der teuerste Einkauf der Klub-Geschichte. Perez wurde auf die Frage, welche Art von Spieler gemeint sei, zumindest in Teilen konkreter und schloss dabei zahlreiche prominente Namen kategorisch aus. Dazu gehören Erling Haaland, Olise, Jeremy Doku und Kane.

Es handelt sich jedoch um einen Spieler aus dem Mittelfeld oder Angriff. Perez schloss auch aus, dass es sich um einen Stürmer handeln könnte. Weiter sagte er: 'Es ist nicht Erling Haaland. Das Erste, was wir tun werden, ist mit dem Klub zu sprechen.

Ich sage euch: Er kommt nicht aus der. Wir werden das Angebot machen und dann sehen, was passiert.





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