Florentino Pérez setzt auf Mourinho und Groß-Transfers: Real Madrid plant Angriff auf Champions League

Nach seiner Wiederwahl kündigt Real-Präsident Florentino Pérez einen Umbruch an: José Mourinho soll den Trainerposten übernehmen, und hochkarätige Spieler wie Michael Olise sollen kommen. Zudem plant der Klub den Verkauf von Anteilen, was für Diskussionen sorgt.

Florentino Pérez , der mit 65 Prozent der Mitgliederstimmen wiedergewählte Präsident von Real Madrid , hat ehrgeizige Pläne, um den Verein wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Nach seiner Wiederwahl kündigte er einen strategischen Neuaufbau an, der neben sportlichen auch finanzielle Maßnahmen umfasst.

Im Mittelpunkt steht dabei die Verpflichtung von Star-Trainer José Mourinho, der mit einer Ablöse von 15 Millionen Euro von Benfica kommt und den Champions-League-Titel 2027 anvisieren soll. Zudem befinden sich die Verhandlungen mit Denzel Dumfries von Inter Mailand, Ibrahima Konaté vom FC Liverpool und Nico Paz, einem bei Real ausgebildeten und über eine Rückkaufklausel verfügbaren Mittelfeldspieler, in einem fortgeschrittenen Stadium.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf einem spektakulären Transfer: Pérez will einen Spieler mit der Ausstrahlung eines Cristiano Ronaldo verpflichten, wobei Michael Olise vom FC Bayern München im Gespräch ist. Die Bayern haben jedoch klarstellt, dass sie Olise, der bis 2029 vertraglich gebunden ist, nicht abgeben werden. Trotz dieser Herausforderung bleibt Pérez bei seinem umstrittenen Vorhaben, Klubanteile zu verkaufen, um die langfristige Mitglieder ownership zu sichern, ohne bisher konkrete Details zu nennen.

Diese Pläne stoßen innerhalb der Vereinsmitglieder auf Kritik, doch Pérez betont die Notwendigkeit dieser Reform für die Zukunft von Real Madrid





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