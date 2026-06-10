Florentino Perez und die Turbulenzen bei Real Madrid - Ein Kommentar

Florentino Perez hat die Präsidentschaftswahl bei Real Madrid gewonnen und sorgt direkt für ein neues Schmierentheater. Der Real-Boss sollte sich einige Dinge vom FC Bayern abschauen. In diesem Artikel wird analysiert, wie Perez' Führungsstil Real ohne Zweifel historische Erfolge eingebracht hat, aber auch wie das System, in dem der Klubpatron Sonnengott-gleich über den Klub herrscht, aus der Zeit gefallen ist.

Florentino Perez gewinnt die Präsidentschaftswahl bei Real Madrid und sorgt direkt für ein neues Schmierentheater. Der Real-Boss sollte sich einige Dinge vom FC Bayern abschauen - ein Kommentar.

Es war ein Vorgang, der in dieser Form einmalig war: Ein europäischer Topklub teilt öffentlich mit, dass sie ein Rekordangebot für einen Spieler abgegeben - und auch direkt eine Abfuhr kassiert haben. Perez' Führungsstil als unantastbarer Alleinherrscher hat Real ohne Zweifel historische Erfolge eingebracht. Und doch wirkt das System, in dem der Klubpatron Sonnengott-gleich über den Klub herrscht, aus der Zeit gefallen. Perez wirkt angezählt, sogar in die Ecke gedrängt.

Wie geht es weiter? Ein Vorbild sollte der Vor Jahren war die 'Abteilung Attacke' der Münchner gefürchtet. In schwierigen Zeiten markige Ansagen zu machen, um das mediale Brennglas von der Mannschaft wegzulenken, kann funktionieren. Doch mit der Zeit nutzten sich diese Ansagen ab, das merkte der Verein.

Heute präsentieren sich die Bayern deutlich diplomatischer. Uli Hoeneß und Karl Heinz Rummenigge wurden - zumindest im Klub - hinter die Kulissen befördert. Die turbulenten Amtszeiten von Perez stellen sich dagegen weiter gern in den Mittelpunkt. In seinem Selbstverständnis hat Real ein 'gutes Verhältnis' zum Stadtrivalen Atletico, weil eh nur die königliche Meinung relevant ist.

Passend dazu inszeniert er sich gottgleich an der Seite des Papstes. Mit Jose Mourinho holt er nun einen Trainer zurück, dessen beste Jahre lange in der Vergangenheit liegen, der aber ein Experte für öffentliches Schmierentheater ist. Möglicherweise kann das funktionieren: Mourinho hat immer noch eine gewisse Autorität bei den Stars.

Allerdings war das Ende seiner ersten Real-Amtszeit auch schon toxisch. In der ersten Saison nach seinem Abgang gewannen die Bayern die Champions League. Auch der FC Bayern musste sich nach dem Tuchel-Missverständnis ein Stück weit neu erfinden und gezwungenermaßen mit einem jungen Coach ins Risiko gehen. Mit Erfolg.

Im Gegensatz zu Real wurde Kompany von Anfang an Rückendeckung und mehr Geduld gewährt. In der vergangenen Saison ernteten die Bayern dann die Früchte. Und Rummenigge erkennt seinen FC Bayern kaum wieder, weil dem Rekordmeister plötzlich nicht nur Erfolge, sondern auch ungewohnte landesweite Sympathien zufliegen. Weil Kompany vertraut wurde, weil neben Superstars wie Pogba und Haaland auch Perez mag mit seinem aktuellen Plan kurzfristig Erfolg haben.

Ein nachhaltiges Projekt sieht aber anders aus. Die Blaupause dafür wird gerade in München geschrieben





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