Florentino Pérez verspricht Rekordtransfer von mindestens 150 Mio. € nach möglicher Wiederwahl

Florentino Pérez, Präsidentkandidat von Real Madrid, kündigt an, nach seiner möglichen Wiederwahl einen Spieler im Wert von mindestens 150 Millionen Euro verpflichten zu wollen - ein Betrag, der den bisherigen Rekord von Jude Bellingham sprengen würde. Das geplante Engagement soll dem Club ein galaktisches Talent auf Ronaldo‑ oder Kaká‑Niveau bringen und steht im Zentrum seiner Wahlkampagne.

Real Madrid s Präsidentkandidat Florentino Pérez hat in den letzten Tagen ein wahres Feuerwerk an Versprechungen entfacht, das die Fußballwelt und die spanischen Wähler gleichermaßen in Aufruhr versetzt.

In einem exklusiven Interview im populären TV-Format "Horizonte" legte Pérez einen dramatischen Vorgeschmack auf das, was nach seiner möglichen Wiederwahl geschehen könnte. Er verkündete, dass er am Dienstag - also kurz nach der anstehenden Wahl am Sonntag - einem Top‑Club aus der Champions League ein Angebot für einen Spieler unterbreiten werde, das die bisherige Rekordablöse des Vereins in den Schatten stellen soll.

Das Versprechen lautet, einen Transfer in Höhe von mindestens 150 Millionen Euro zu realisieren - ein Betrag, der damit den bisherigen Höchstwert von Jude Bellingham, der mit einer Grundablösesumme von 103 Millionen Euro und bis zu 127 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte ist, deutlich übertrifft. Pérez ließ dabei nicht nur die Summe, sondern auch die sportliche Qualität des gesuchten Spielers deutlich werden.

Er betonte, dass es sich um einen absoluten Weltklassiker handeln solle, der das Niveau von Legenden wie Ronaldo und Kaká erreichen oder sogar übertreffen würde. Dabei räumte er jedoch ein, dass bestimmte Namen von vornherein ausgeschlossen seien.

"Es ist nicht Erling Haaland", sagte er eindeutig, und fügte hinzu, dass der Kandidat aus dem offensiven Mittelfeld oder dem Angriff kommen müsse. Der 79‑jährige Kandidat beschrieb den gesuchten Profi als "galaktisch" und unterstrich, dass er ein Spieler mit außergewöhnlicher Spielintelligenz und Torinstinkt sei, der sofortige Wirkung zeigen könnte. Er machte deutlich, dass die ersten Gespräche noch mit dem interessierten Klub stattfinden würden, bevor ein konkretes Angebot formuliert werden könne.

Die Ankündigung hat nicht nur in den sozialen Medien für hitzige Debatten gesorgt, sondern stellt auch einen zentralen Wahlkampfpunkt für Pérez dar. Während seine Gegner die Plausibilität eines solch astronomischen Transferbudgets in Frage stellen, argumentiert Pérez, dass ein solcher Coup den sportlichen Aufstieg Real Madrids sichern und gleichzeitig die wirtschaftliche Stärke des Klubs demonstrieren würde. Kritiker warnen jedoch vor den finanziellen Risiken und betonen, dass die spanischen Fair‑Play‑Regeln sowie die Haushaltslage des Klubs solche Ausgaben stark einschränken könnten.

Unabhängig davon, ob Pérez am Sonntag das Präsidentenamt zurückerobert, wird die Ankündigung zweifellos die Diskussionen rund um die Zukunft des spanisch‑größten Vereins weiter anheizen und die Aufmerksamkeit der internationalen Fußballwelt auf die spanische Wahl lenken





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