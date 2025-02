Florian Becker wird neuer CEO von Aquila Capital

Aquila Capital, ein auf nachhaltige Sachwertinvestitionen ausgerichteter Vermögensverwalter, hat seine Geschäftsführung neu geordnet. Florian Becker wird neuer CEO und löst Harald Schönebeck ab, der in eine Senior-Advisor-Position wechselt. Der Umbau der Geschäftsführung soll das Wachstum von Aquila Capital vorantreiben.

Aquila Capital , ein Vermögensverwalter, der sich auf nachhaltige Sachwertinvestitionen spezialisiert hat, hat seine Geschäftsführung umgebaut und erweitert. Florian Becker ist seit Anfang Februar 2025 CEO . Der promovierte Jurist bringt zehn Jahre Führungserfahrung bei Aquila mit, darunter als COO der Aquila Group und als General Counsel. Er übernimmt die Aufgaben von Harald Schönebeck , der in eine Senior-Advisor-Position wechselt.

Schönebeck war seit 2021 Geschäftsführer der Aquila Capital Investmentgesellschaft und zuvor seit 2016 geschäftsführender Verwaltungsrat von Alceda Fund Management, der ehemaligen luxemburgischen Kapitalverwaltungsgesellschaft von Aquila Capital. Die Aufgaben von Schönebeck als Chief Risk Officer (CRO) von Aquila Capital wurden an Lars Kühne, CRO der Aquila Group, übertragen. Silvia Schmitten-Walgenbach wurde zur COO berufen. Michael Hacker ist seit Dezember 2024 Chief Financial Officer (CFO) und Markus Wandt Chief Investment Officer (CIO) seit 2023. Christoph Wallrich leitet nun das Luxemburg-Geschäft und das Fondsmanagement. Helge Papenhausen, Chief Compliance & Governance Officer, und Till Schulz-Eickhorst, Head of Real Estate, sind aus der Geschäftsführung ausgeschieden. Der Umbau und die Erweiterung der Geschäftsführung sollen das Wachstum von Aquila Capital vorantreiben und es zum führenden Asset Manager für nachhaltige Investmentstrategien in Europa und darüber hinaus machen. Aquila Capital hatte im vergangenen Jahr eine strategische Partnerschaft mit der Commerzbank eingegangen. Die Bank erwarb eine Mehrheitsbeteiligung von 74,9%, um ihr Wachstum im Nachhaltigkeitsgeschäft zu forcieren. Die übrigen Anteile des in Hamburg ansässigen Assetmanagers Aquila Capital, der aktuell in sieben europäischen Ländern rund 200 Mitarbeiter beschäftigt, liegen bei der Aquila Group





