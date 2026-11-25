Nach dem Abstieg mit Fortuna Düsseldorf feiert Florian Kastenmeier sein Champions-League-Debüt bei Feyenoord Rotterdam. Der Torwart hält sein Tor sauber und überzeugt Trainer Giovanni van Bronckhorst.

Das Schicksal des deutschen Torwarts Florian Kastenmeier hat sich in nur einem halben Jahr dramatisch gewandelt. Nach dem bitteren Abstieg mit Fortuna Düsseldorf in die dritte Liga feiert der 29-jährige Keeper nun seinen großen Moment auf der europäischsten Bühne. Sein Debüt in der Champions League für den niederländischen Top-Klub Feyenoord Rotterdam fand im Duell gegen den FC Porto statt, den Kastenmeier mit einer klaren Leistung bestreitet.

Kastenmeier pariert Gefahr und hält Kasten sauber

Die Partie gegen den FC Porto endete mit einer 0:1-Niederlage für Feyenoord Rotterdam, doch für Kastenmeier war die individuelle Performance zweifellos ein Erfolg. Im direkten Vergleich mit DFB-Juwel Tjark Ernst erhielt der neue Stammtorhüter den Vorzug und überzeugte sofort. Nur der eigene Mitspieler Targhalline verwandelte in der zweiten Minute einen Treffer zum 0:1, während Kastenmeier ansonsten sein Tor effektiv schützte. Besonders in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zeigte er mit einem Mega-Reflex gegen den Porto-Goalgetter Gimenez in der 45. Minute +1 Sekunden, dass er das Vertrauen seines neuen Trainers verdient hat.

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Trainer van Bronckhorst sichert Kastenmeier dauerhafte Position

Florian Kastenmeier selbst äußerte sich nach dem Abpfiff bescheiden, aber stolz über sein erstes Pflichtspiel für den neuen Klub. Er betonte, dass man nach dem frühen Gegentor weiterkämpfen müsse und zwar ein solches Debüt gut überstanden habe. Für Feyenoord-Trainer Giovanni van Bronckhorst war die Entscheidung, den deutschen Keeper einzusetzen, jedoch keineswegs eine spontane Geste. Van Bronckhorst erklärte nach der Partie deutlich, dass man einen Torwart nicht einfach so wechsle und das Vertrauen erst ausführlich mit allen Beteiligten besprochen wird. Dies geschehe nicht nur für ein einziges Spiel, sondern Kastenmeier genieße jetzt das volle Vertrauen der Vereinsführung.

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Rückblick: Vom Aufstiegsträumerei zum Abstiegsschock in Düsseldorf

Die emotionale Achterbahnfahrt, die Kastenmeier nun hinter sich hat, begann bereits im Mai 2024. Damals kämpfte er mit Fortuna Düsseldorf unter dem heutigen Werder-Trainer Daniel Thioune hart um die Rückkehr in die Bundesliga. Nach einem 3:0-Auswärtssieg beim VfL Bochum schien die Relegation gewonnen und die Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse so gut wie sicher. Doch kurz darauf, ein halbes Jahr später, sah die Welt anders aus. Fortuna Düsseldorf startete in die Zweitliga-Saison 25/26 mit dem klaren Ziel des sofortigen Aufstiegs, scheiterte jedoch dramatisch.

Tragendes Ende in Fürth und neuer Lebensinhalt in Rotterdam

Der Abstiegsschmerz in Düsseldorf war für alle Beteiligten schwer zu verkraften. Nach einem 0:3 in Fürth musste Fortuna Düsseldorf am Ende den Gang in die 3. Liga antreten. Kapitän Florian Kastenmeier war am Sportpark Ronhof von diesen Umständen zutiefst getroffen. Bilder von ihm, wie er weinend auf dem Rasen saß und untröstlich vor den Fans stand, prägten die sportliche Berichterstattung jener Tage. Doch nun, ein halbes Jahr später, hat der Schlussmann einen neuen Weg gefunden. Er befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere und hat nach einigen sportlichen Schicksalsschlägen eine Perspektive bei einem der führenden Klubs der Eredivisie gefunden.