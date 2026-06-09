Florian Kastenmeier verlässt Fortuna Düsseldorf - Suche nach neuem Kapitän und Torhütern beginnt

Nach dem Abstieg in die 3. Liga muss Fortuna Düsseldorf einen personellen Neuanfang starten. Torhüter und Kapitän Florian Kastenmeier wird den Verein verlassen, da er seine Karriereziele in einer höheren Liga verfolgen möchte. Gleichzeitig müssen auch die Ersatzkeeper Marcel Lotka und Florian Schock ersetzt werden. Als möglicher neuer Kapitän stehen Tim Oberdorf oder Rückkehrer Jorrit Hendrix zur Debatte. Sportvorstand Samir Arabi sucht mit Hochdruck nach neuen Torhütern und bedankt sich bei Kastenmeier für sein Engagement.

Der Abschied von Torhüter Florian Kastenmeier ist für Fortuna Düsseldorf nach dem Abstieg in die 3. Liga keine Überraschung. Der 28-jährige Kapitän , dessen Vertrag ausläuft, war seit 2019 im Verein und seit Januar 2020 die unumstrittene Nummer eins.

In der abgelaufenen Saison stemmte er sich mit aller Macht gegen den Abstieg, doch nun geht er seinen Weg. Seine Entscheidung ist nachvollziehbar: Er hat Karriereziele, die in der 3. Liga in weite Ferne rücken, und in seinem Alter muss er den nächsten Schritt wagen, um seine persönliche Entwicklung fortzusetzen. Mit Kastenmeier verliert der Klub eine prägende Figur und einen Leistungsträger, der auch in schwierigen Zeiten Verantwortung übernahm.

Die Nachfolge auf der Torhüterposition wird zur dringenden Aufgabe für den Sportvorstand Samir Arabi. neben Kastenmeier stehen auch die Ersatzkeeper Marcel Lotka und Florian Schock vor dem Abschied, da sie keine Verträge für die 3. Liga haben. Arabi muss daher mit Hochdruck nach neuen Torhütern suchen, um das Team für die kommende Spielzeit zu verstärken. Gleichzeitig stellt sich die Frage nach dem neuen Kapitän.

Die möglichen Nachfolger sind der bisherige Vizekapitän Tim Oberdorf oder Rückkehrer Jorrit Hendrix. Hendrix, 31 Jahre alt, kennt den Verein bereits aus der Saison 2022/23 und hat zuletzt in Münster unter Trainer Alexander Ende die Kapitänsbinde getragen. Ende ist mittlerweile Trainer in Düsseldorf und hat sich stark für das Comeback von Hendrix am Rhein eingesetzt. Beide Spieler bringen Erfahrung mit und könnten die Führungsrolle übernehmen.

Der Abschied von Kastenmeier wird vom Verein versöhnlich begleitet. Arabi dankt ihm auf der Klub-Homepage für sein großen Engagement und betont, dass man seine Entscheidung, den Weg in eine höhere Liga zu suchen, nachvollziehen könne. Kastenmeier habe die Wertschätzung für Fortuna Düsseldorf stets glaubhaft vermittelt. Für den Klub beginnt nun eine Phase des Umbruchs, nachdem mit dem Abstieg auch mehrere prägende Spieler den Verein verlassen.

Die Verantwortlichen müssen nicht nur die Torhüterposition neu besetzen, sondern auch in anderen Mannschaftsteilen die Kaderplanung für die 3. Liga vorantreiben, um schnellstmöglich den Wiederaufstieg anzustreben





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