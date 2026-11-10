Florian König plant keine feste Pension, Sport1-Moderator bleibt unsicher über Karriereende

Florian König kündigt kein festes Karriereende an. Der Sport1-Moderator lässt offen, wann er aufhört, und kommentiert mögliche Nachfolger wie Laura Wontorra.

Florian König, der 59-jährige Fernsehmoderator, hat seine beruflichen Pläne für die Zukunft offen gelassen. Der Star des Senders Sport1, der bereits Formel-1-Rennen, große Boxkämpfe und Fußball-Länderspiele durch moderiert, äußerte sich im BILD-Podcast " Phrasenmäher" zu seiner Karriere. Einen konkreten Ablaufplan oder einen festen Termin für seinen Abschied hat der TV-Star nicht gesetzt.

Kein festes Karriereende geplant

Der langjährige Moderator betont, dass er sich weder selbst noch durch Senderverantwortliche auf ein starres Datum festlegen lassen will. Er verweist darauf, dass viele Kollegen früher meinten, mit 60 Jahren sei Schluss, diese jedoch weiterhin aktiv im Geschäft blieben. König selbst gibt an, dass ihm die Arbeit weiterhin unheimlich viel Spaß bereitet und er seine aktuelle Position als moderierenden Begleiter großer Sportereignisse sehr schätzt.

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Entscheidung liegt bei Sender und Publikum

Laut König liegt die Frage nach der Zukunft seiner Tätigkeit nicht ausschließlich in seinen eigenen Händen. Vielmehr entscheiden letztlich die Senderverantwortlichen sowie die Zuschauer darüber, ob er weiterhin gehört und gesehen werden soll. Er betont, dass er froh darüber ist, keine harte Karriere mehr forcieren zu müssen, und dass er mit dem, was er aktuell tut, sehr zufrieden ist. Dennoch ist ihm klar, dass keine Tätigkeit auf dieser Ebene ewig andauern kann.

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Wohlfühlen bei der Arbeit bleibt Priorität

Obwohl er weiß, dass seine Zeit als aktiver Moderator irgendwann zu Ende gehen wird, fühlt er sich derzeit noch gut genug für den Job. Seine Motivation hängt stark vom eigenen Empfinden und der Akzeptanz durch das Publikum ab. Anstatt sich einen Stresstermin zu setzen, lässt er die Entwicklung natürlich verlaufen und bleibt flexibel. Diese Haltung spiegelt seinen aktuellen Lebensstil wider, in dem Zufriedenheit und Freude an der Arbeit im Vordergrund stehen.

Geduldige Nachfolgerin Laura Wontorra

Neben seinen eigenen Plänen thematisierte König auch die mögliche Nachfolge. Die 37-jährige Laura Wontorra wurde bereits als Kandidatin für den Moderationsposten der Sendung "Doppelpass" gehandelt. Auf die Frage, ob Wontorra noch etwas warten müsse, antwortete König schmunzelnd. Er gab zu verstehen, dass die Situation für die potenzielle Nachfolgerin möglicherweise noch Geduld erfordert, wenn man nach seinen persönlichen Wünschen für den Zeitpunkt der Veränderung fragt.