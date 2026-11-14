Florian Neuhaus kehrt bei Gladbach zurück: Vom Ausschluss zum Top-Player

Florian Neuhaus überwindet den Ausschluss beim Pokal-Auftakt und entwickelt sich bei Borussia Mönchengladbach zum Schlüsselspieler, während Manager Rouven Schröder über die Zukunft debattiert.

Die Saison hat für Florian Neuhaus mit einem deutlichen Rückschlag begonnen, der ihn jedoch in eine unerwartete Erfolgsgeschichte führte. Beim Pokalauftakt in Mainz musste der 29-Jährige beim 5:0-Erfolg von Borussia Mönchengladbach auf die Bank und war nicht im Kader. Zusammen mit Joe Scally wurde er vom damaligen Trainer Eugen Polanski vorerst nicht berücksichtigt, ein Schritt, der als Signal des Managements gewertet wurde, Transferinteressenten für die beiden Spieler zu finden.

Vom Ausschluss zum Hoffnungsträger

Heute gelten beide Akteure als unverzichtbare Bestandteile des Kaders von Borussia Mönchengladbach. Sie haben die Aufgabe übernommen, den Verein dabei zu unterstützen, den letzten Platz in der Tabelle schnellstmöglich zu verlassen. Die Entwicklung bei Neuhaus wird als wahres Fußballmärchen beschrieben, da der Mittelfeldspieler bereits mehrfach als komplett abgeschrieben galt. Trotzdem ließ er sich nicht vertreiben und zeigte im Training weiterhin hohe Disziplin.

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Manager Rouven Schröder erklärte seinerzeit, dass man die Verträge der Spieler respektiere, aber Gespräche über die Perspektive führe. Ein Spieler, der nicht im Kader steht, wäre für ihn selbstverständlich ein Grund zur Unzufriedenheit. Doch genau diese Haltung haben Neuhaus und Scally bewahrt, indem sie sich nicht beirren ließen und ihre Leistung kontinuierlich steigerten.

Trainerwechsel als Katalysator für Neuhaus

Der Wechsel von Trainer Eugen Polanski zu Alexander Blessin markierte den Wendepunkt in der Karriere des Spielers. Blessin, der das Training übernommen hat, setzte von Beginn an auf die Fähigkeiten der Nummer 10. Der neue Coach lobt die Arbeitsethik des 29-Jährigen, der stets darum bemüht ist, seiner Mannschaft zu helfen. Auch wenn Neuhaus sich manchmal unter Druck setzt, erkennt Blessin seinen wertvollen Beitrag an.

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Besonders hervorzuheben ist die Flexibilität des Offensivspielers. Er hat bereits mehrfach bewiesen, dass er auch auf der defensiven Sechser-Position eingesetzt werden kann. Diese Vielseitigkeit ist für das aktuelle Konzept des Trainers von großer Bedeutung und trägt dazu bei, dass Neuhaus wieder zu seinen besten Leistungen findet und sich stabil im Team etabliert hat.

Spielpraxis und konkrete Ergebnisse

Beim Testspiel gegen Lüttich demonstrierte Neuhaus erneut seine Klasse und war entscheidend am 1:0-Siegtor beteiligt. Er startete dabei anstelle von Robin Hack auf der linken Offensiv-Position und wechselte später in die Defensiv-Zentrale. Sein herausragendes Spiel war kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit. Auch gegen den BVB am kommenden Samstag, an dem Gladbach um 15:30 Uhr im Fernsehen bei Sky übertragen wird, ist der Spieler fest eingeplant.

Parallel dazu profitierte Joe Scally von den Verletzungen seiner Konkurrenten Yukhym Konoplia und Daiki Hashioka. Der 23-Jährige ist inzwischen wieder Stammspieler und hat sich sogar zum Top-Torjäger mit vier Treffern entwickelt. Beide Spieler zeigen damit, dass sie trotz der schwierigen Anfangssituation ihre Wertigkeit für den Verein behalten haben.

Offene Transferfragen und Gehaltsdiskussion

Trotz der sportlichen Erfolge bleiben die vertraglichen Rahmenbedingungen eine große Unsicherheit. Bei beiden Spielern laufen die Verträge am Saisonende aus. Für Neuhaus, der ein Jahresgehalt von vier Millionen Euro bezieht, gilt ein Abschied nach der aktuellen Saison als wahrscheinlich. Das hohe Gehalt macht eine Verlängerung unter den aktuellen Bedingungen schwierig.

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Dennoch ist ein Verbleib nicht unmöglich, falls Neuhaus bereit wäre, auf einen großen Teil seines Geldes zu verzichten. Die Vereinsführung um Manager Rouven Schröder steht vor der Herausforderung, die Gehaltsliste des finanziell stark belasteten Vereins zu entlasten. Gleichzeitig darf man den sportlichen Wert der Hoffnungsträger nicht unterschätzen, die maßgeblich zum Aufstiegskampf beitragen.