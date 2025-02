Florian Neuhaus kehrt zum Gladbach-Team zurück

Florian Neuhaus, der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach, hat seinen geplanten Wechsel zu Besiktas Istanbul abgebrochen und kehrt zum Verein zurück. Neuhaus hatte sich bereits auf einen Wechsel zum türkischen Verein geeinigt, doch er hat nun entschieden, in der Bundesliga zu bleiben. Der Trainer Daniel Farke hat Neuhaus in den letzten Spielen als wichtigen Akteur für die Mannschaft angesehen und setzt nun auf ihn für das Spiel gegen Union Berlin.

Florian Neuhaus (27), stand am Dienstag zum Trainingsauftakt in der Woche vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin auf dem Gladbacher Trainingsplatz. Seinen bereits ausgehandelten Blitz-Wechsel zu Besiktas Istanbul hatte der Mittelfeldspieler am Montag abgesagt (BILD berichtete). Manager Roland Virkus (58) hatte bereits erklärt, dass er sich das gut vorstellen kann – und dabei sogar ein Vorbild genannt. Virkus: „Der Fußball schreibt ja Geschichten.

Das hat es schon bei Leon Goretzka gegeben. Der war eigentlich schon weg. Letztendlich ist nicht mehr wegzudenken in der Mannschaft von Bayern. Und genau so kann es beim Flo auch laufen.“ Die Vorlage dafür hat der Ex-Nationalspieler (10 Länderspiele, zwei Tore) gegen Frankfurt (1:1), als erstmals in dieser Bundesliga-Saison von Beginn an ran durfte, selbst gegeben. -Coach: „Vor allem am Anfang hat Flo sehr viele Akzente gesetzt. Dass es hinten raus mit den Kräften bei ihm knapp werden könnte, war uns klar. Aber er hat das gut bis zum Ende gelöst.“ Allerdings sagte der Seoane auch: „Die Jungs, die hier gespielt haben, haben gut versucht, ihre Stärken umzusetzen. Einerseits hatten wir mehr spielerische Aktionen. Was auch auf Neuhaus gemünzt war – das Defensiv-Verhalten war bereits in der Vergangenheit für Seoane der Grund, ihn vermehrt auf die Bank zu setzen. Auch Samstag bei Union wird sicher um jeden Meter Rasen gekämpft. Weiter auf den „Kreativ-Künstler“ Neuhaus setzt. Oder doch auf „Kämpfer“ Philipp Sander (26), der nach seinem Infekt dann wohl wieder einsatzbereit ist





