Florian Silbereisen moderiert am Samstag vor dem ersten Advent 2026 das traditionelle Adventsfest. Details zu Gästen, Ort und Programm.

Florian Silbereisen öffnet am Samstag vor dem ersten Advent 2026 die Weihnachtszeit im deutschen Fernsehen. Die 45-jährige Moderatorin sendet live vom Ort Suhl. Das Programm trägt den Titel Adventsfest der 100.000 Lichter. Der Startschuss erfolgt unmittelbar vor Beginn der vier Wochen vor Weihnachten. Mehrere prominente Gäste sind für die Ausgabe 2026 bereits fest zugesagt. Die Show knüpft an die langjährige Tradition der Reihe an.

Tradition der Musik und des Friedenslichts

Die Musik ist fester Bestandteil des Adventsfests. Internationaler Pop gehört ebenso zur Tradition wie das Friedenslicht aus Bethlehem. Das Licht stammt aus der Geburtsgrotte. Es wird im Studio von Florian Silbereisen an die Gäste und das Publikum weitergegeben. Diese Geste symbolisiert den friedvollen Übergang in die festive Zeit. Die Besucher in Suhl nehmen das Licht symbolisch entgegen. Die visuelle Inszenierung unterstreicht die emotionale Bedeutung des Anlasses.

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Das Programm mit dem Nürnberger Christkind

Neben den musikalischen Darbietungen steht das Nürnberger Christkind auf der Liste. Der Besuch der historischen Figur ist fester Programmpunkt. Zusätzlich liest ein prominenter Gast eine Weihnachtsgeschichte vor. Die Auswahl des Vorlesers gehört zur festen Struktur der Sendung. Die Kombination aus Licht, Musik und Literatur prägt den Charakter der Show. Die Inszenierung zielt auf eine weihnachtliche Atmosphäre im Studio ab.

Florian Silbereisen als Moderator seit 2004

Florian Silbereisen führt auch im Jahr 2026 durch den Abend. Die Moderatorin leitet die Weihnachtsshow bereits seit 2004. Die lange Zugehörigkeit zur Reihe unterstreicht die Kontinuität des Formats. Zu ihrem Portfolio gehören außerdem die Reihe Schlagerboom. Dazu kommt die Show Schlagerchampions. Die Verbindungen zur Musikbranche sind daher umfassend. Die Expertise der Moderatorin ist für das Gelingen der Sendung zentral.

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Weitere Aktivitäten im ZDF und auf der Bühne

Als Schauspielerin ist sie seit Ende 2019 im ZDF zu sehen. Dort verkörpert sie die Rolle der Kapitänin Max Parger in der Serie Traumschiff. Diese Tätigkeit ergänzt ihr moderatives Engagement. Die Show Adventsfest der 100.000 Lichter bleibt ein Highlight im Kalender. Die Ausstrahlung findet live statt. Die Zuschauer können die live Elemente direkt verfolgen. Die Produktion in Suhl bietet eine lokale Verankerung.

Weihnachtsspecials und weitere TV-Premieren

Neben dem großen Adventsfest gibt es weitere saisonale Angebote. Sängerin Vanessa Mai feiert mit Nie wieder allein eine TV-Premiere. Der Song entstand für die Weihnachtsfolge Das Winterhexenfest. Diese Folge gehört zur Hörspielreihe Bibi Blocksberg. Solche Sonderprojekte ergänzen das Weihnachtsprogramm. Sie richten sich an unterschiedliche Zielgruppen. Die Bandbreite reicht von Pop bis zu Kinderhörspielen. Die Programmvielfalt deckt die gesamten Vorweihnachtswochen ab.