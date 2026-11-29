Zu wenig Platz für die große Show: Florian Silbereisen sprach vor seinem Adventsfest über ein Problem hinter den Kulissen.

kritisierte kurz vor seinem "Adventsfest der 100.000 Lichter" das Congress Centrum Suhl deutlich. Es bietet für seine Adventsshow einfach nicht genug Platz. Gegenüber der Zeitungerzählte er, dass das Team deshalb immer wieder Künstlern und Gruppen absagen müsse, die eigentlich gerne Teil der Produktion wären.

Auch komme es regelmäßig zu Beschwerden, weil aufgrund der geringen Kapazität nur wenige Eintrittskarten zur Verfügung stünden. Für die Größe der Halle fand der Entertainer einen deutlichen Vergleich:Florian kann der Location aber auch etwas Positives abgewinnen. Die Halle sei gemütlich, zudem erhalte das Team vor Ort viel Unterstützung.

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Das ändere jedoch nichts an den räumlichen Problemen: "Aber leider ist das CCS tatsächlich viel zu klein für die großen Kindergruppen, für sämtliche Chöre und Orchester, für die vielen Mitwirkenden, Requisiten und so weiter.