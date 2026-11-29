Florian Silbereisen trauert beim „Adventsfest“ um Mitarbeiterin: „Wir werden Elke sehr vermissen“
Über viele Jahre prägte sie mit ihren Bühnenoutfits die Shows von Florian Silbereisen. Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ trauerte der Star-Moderator nun um seine Kostümbildnerin Elke Schleuß-Gillmeister. Sie hatte an der Vorweihnachtsshow noch mitgewirkt.
Über viele Jahre prägte sie mit ihren Bühnenoutfits die Shows von Florian Silbereisen. Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ trauerte der Star-Moderator nun um seine Kostümbildnerin Elke Schleuß-Gillmeister.
Sie hatte an der Vorweihnachtsshow noch mitgewirkt. Emotionaler Moment beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ in der ARD. Beim Gedenken an Elke Schleuß-Gillmeister wird es bei der am Samstagabend übertragenen Vorweihnachtsshow ganz leise in der Halle in Suhl. Der traurige Anlass: Die langjährige Kostümbildnerin vonist im Alter von 83 Jahren gestorben.
Noch wenige Tage vor ihrem Tod hatte Schleuß-Gillmeister an den Vorbereitungen für das Adventsfest mitgewirkt. Seit vielen Jahren prägte sie mit ihren Entwürfen die Bühnenoutfits des Moderators und war ein wichtiger Teil seines Showteams.
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