Große Stars und ein stilles Gedenken: Florian Silbereisens Adventsfest erinnert an eine plötzlich verstorbene Kollegin.

lädt wieder zum großen Lichterglanz ein: Am Samstag, den 28. November, präsentiert der Moderator ab 20:15 Uhr live aus dem Congress Centrum Suhl das "Adventsfest der 100.000 Lichter".

Wie diedamit offiziell die TV-Weihnachtssaison ein – und hat sich für diese festliche Gala eine ganze Reihe namhafter Größen aus der Schlager- und Popwelt eingeladen. : Die Sängerin feiert in der Sendung mit ihrem Song "Nie wieder allein" Fernsehpremiere. Das Lied hat sie für "Das Winterhexenfest" aufgenommen, die Weihnachtsfolge der Hörspielreihe "Bibi Blocksberg". Auch musikalisch ist für reichlich Abwechslung gesorgt: Neben traditionellen Weihnachtsklassikern dürfen sich die Zuschauer auf Schlager sowie internationale Pop-Hits freuen.

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Zudem hält die Sendung auch diesmal an liebgewonnenen Bräuchen fest. Ein fester Bestandteil ist das Friedenslicht aus Bethlehem, das direkt aus der Geburtsgrotte stammt und vonim Studio an seine Stargäste sowie das Saalpublikum weitergereicht wird. Als weiterer Höhepunkt schaut außerdem das Nürnberger Christkind in der Show vorbei. Ein prominenter Gast liest zudem eine Weihnachtsgeschichte vor.und den anderen Stars auch später noch ansehen.