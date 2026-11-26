Pünktlich zum ersten Advent feiert Florian Silbereisen wieder mit vielen Stars sein „Adventsfest der 100.000 Lichter“. Es soll ein „festlicher Auftakt“ in die stade Zeit werden.

Pünktlich zum ersten Advent feiert Florian Silbereisen wieder mit vielen Stars sein „Adventsfest der 100.000 Lichter“. Es soll ein „festlicher Auftakt“ in die stade Zeit werden.

, präsentiert schon in Kürze wieder sein „Adventsfest der 100.000 Lichter“. Zusammen mit zahlreichen Stars wird der beliebte Entertainer die Adventszeit begrüßen.live durch „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Show aus Suhl in Thüringen ist ab 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD-Mediathek zu sehen. In einer Mitteilung erklärt Silbereisen: „'Das Adventsfest der 100.000 Lichter' ist der festliche Auftakt in eine Zeit, in der wir näher zusammenrücken und gemeinsam die Vorfreude auf Weihnachten teilen möchten.

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“Die ARD verspricht einen „Abend voller Weihnachtszauber, der Vorfreude weckt und auf die schönste Zeit des Jahres einstimmt“. Zahlreiche Promis sollen nebenAußerdem werden weitere Promigäste versprochen und es soll einen „emotionalen Überraschungsauftritt“ geben. Was es damit genau auf sich hat, wird noch nicht verraten. Zu den Höhepunkten des Abends gehören laut Sender daneben „der traditionelle Besuch des Nürnberger Christkinds, das die Fragen der kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer beantwortet, und das Eintreffen des Friedenslichts aus Bethlehem“.