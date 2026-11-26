Florian Wirtz trifft doppelt für Liverpool gegen Brügge. Englische Medien loben seine Form und die Synergie mit Alexander Isak. Der deutsche Nationalspieler zeigt sich in Topform.

Florian Wirtz hat bei der Champions-League-Begegnung des FC Brügge eine glänzende Vorstellung geliefert und mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 die Vorentscheidung im Spiel herbeigeführt. Direkt im Anschluss an die Partie überschlägt sich die englische Presse vor Lob für den Ex-Spieler von Bayer Leverkusen, der seine offensive Klasse eindrucksvoll unter Beweis stellt. Die BBC schwärmt von der anhaltenden Glanzform des Deutschen, während The Athletic von einem Mann voller Selbstvertrauen spricht. Auch die Sun hebt Wirtz' beeindruckender Rückkehr zu alter Stärke hervor und feiert den Offensivspieler als Schlüsselfigur im aktuellen Saisonverlauf.

Beste Leistungen und torgefährliche Serie

Die Begeisterung der Medien ist absolut begründet, denn in seinen vergangenen fünf Pflichtspielen für Liverpool und die deutsche Nationalmannschaft kommt Wirtz auf beeindruckende acht Torbeteiligungen. Somit trägt er maßgeblich zum offensiven Gewicht des Teams bei und zeigt eine Konstanz, die zuvor nicht in dieser Form vorhanden war. Erstmals seit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen auf die Insel im Sommer 2025 trifft der Offensivspieler zudem in drei aufeinanderfolgenden Partien für die Reds. Diese Torserie hebt ihn als konstanten Gefahrmann hervor, der auch in schwierigen Phasen das Spiel mitentscheidend gestalten kann.

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Dieser Erfolg steht in starkem Kontrast zu den Erwartungen nach seinem Transfer. Die schwierige Debüt-Saison scheint mittlerweile fast vergessen zu sein, da Wirtz seine Formkurve deutlich nach oben gelenkt hat. Das Liverpool Echo bewertet den Auftritt des Deutschen in Brügge mit der Note 8, was auf einer Skala mit der Bestnote 10 einem hervorragenden Ergebnis entspricht. Kein anderer Liverpool-Profi wird in diesem Spiel besser bewertet, was die zentrale Rolle von Wirtz in der taktischen Ausrichtung des Teams unterstreicht. Seine Fähigkeit, Räume zu öffnen und Chancen zu schaffen, wird von Experten als entscheidend für den Erfolg der Mannschaft angesehen.

Synergie mit Alexander Isak

Ein wesentlicher Faktor für den aktuellen Erfolg ist das immer besser werdende Zusammenspiel zwischen Wirtz und dem Doppel-Torschützen Alexander Isak. Die beiden Liverpool-Stars harmonieren zunehmend miteinander und bilden ein tödliches Duo in der Offensive. Während Isak gegen Brügge doppelt trifft, sorgt Wirtz mit einem feinen Schuss aus rund 18 Metern für das zwischenzeitliche 2:0. Diese Kombination aus individueller Klasse und taktischer Abstimmung macht Liverpool zu einer der gefürchtetsten Angriffsformationen in der Champions League. The Athletic stellt fest, dass Liverpool mit Wirtz in dieser Form und Isak, der so oft trifft, kurz vor dem Durchbruch zu stehen scheint.

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Die Chemie zwischen den beiden Stürmern zeigt sich nicht nur in den Toren, sondern auch in der Spielgestaltung. Wirtz agiert mit großem Einsatz hinter Isak und ist stets als Erster am zweiten Ball, den er gut verwertet. Er sichert den Ballbesitz zeitweise hervorragend und verwandelt das zweite Tor souverän. Diese technische Überlegenheit und das räumliche Verständnis sorgen dafür, dass die Verteidiger der Gegner regelmäßig überfordert sind. Die englischen Medien heben besonders diese Unvorhersehbarkeit und die Qualität der Abschlüsse hervor, die Wirtz von seinen Mannschaftskollegen abheben.

Trainer lobt das offensive Duo

Auch Liverpool-Trainer Andoni Iraola schwärmt nach der Partie von seinem Offensiv-Duo und bestätigt die taktische Ausrichtung seines Teams. Er äußerte, dass Alex und Flo gerade in Topform sind und dass die Teamleistung von dieser individuellen Qualität profitiert. Iraola betonte, dass das Wichtigste ist, dass sie dem Team helfen, gut zu spielen, Spiele zu gewinnen und Ergebnisse zu erzielen. Diese Worte des Trainers unterstreichen die Bedeutung der Integration von Wirtz in das System von Liverpool, das auf Schnelligkeit und Präzision setzt.

Die Zufriedenheit des Trainerteams spiegelt sich auch in den positiven Bewertungen der Medien wider, die eine stabile Basis für die weitere Saison schaffen. Die Synergieeffekte zwischen den Spielern deuten darauf hin, dass Liverpool in der Champions League und in der Liga weiter auf Erfolgskurs gehen kann. Die positive Entwicklung von Wirtz hat nicht nur seine persönliche Bilanz verbessert, sondern auch das kollektive Vertrauen in die offensive Stärke der Mannschaft gestärkt. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob diese Form aufrechterhalten werden kann, doch die aktuelle Basis ist äußerst robust und vielversprechend für die Zukunft des Vereins.