Florian Wirtz bringt Gaming-Konsole zum DFB-Camp nach Herzogenaurach

DFB-Nationalspieler Florian Wirtz ist im Trainingscamp in Herzogenaurach mit einem personalisierten Poga Lux Gaming-Koffer aufgefallen. Hintergrund und Kosten.

Florian Wirtz hat beim Eintreffen im DFB -Trainingscamp in Herzogenaurach nicht nur mit seiner sportlichen Klasse überzeugt, sondern auch mit einer auffälligen stilistischen Entscheidung. Der Nationalspieler erschien am Montag in einer knallpinken Jacke des Ausrüsters Adidas, die im Kontrast zur sonst eher schlichten Teamkleidung stand. Noch mehr Aufmerksamkeit erregte jedoch die Ausrüstung, die der Mittelfeldstar vom Auto zum Team-Hotel schob.

Statt typischer Reisekoffer führte Florian Wirtz zwei spezifische Behälter mit sich, darunter ein weißes Exemplar mit der deutlich sichtbaren Aufschrift "FW27". Diese Abkürzung ist für Kenner des Spielers sofort entschlüsselbar: Sie kombiniert die Initialen von Florian Wirtz mit der Rückennummer 27, die er bereits in seiner frühen Karriere unter anderem bei Bayer Leverkusen trug. Dieses Detail markiert eine persönliche Signatur, die über reinen Gepäckzweck hinausgeht.

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Gaming-Ausrüstung als Statussymbol

Bei dem weißen Behandler handelt es sich nicht um einfaches Reisegepäck, sondern um eine maßgeschneiderte "Poga Lux"-Tragekonstruktion für eine Spielekonsole. Das Produkt des Herstellers Poga ist auf die Beförderung von Gaming-Hardware spezialisiert und verfügt über eine individuelle Personalisierung. Auf der Oberfläche ist zudem das Logo des privaten und noch aktuellen DFB-Ausrüsters Adidas deutlich abgebildet, was die Sponsoring-Parallelen unterstreicht.

Der finanzielle Aufwand für dieses einzelne Stück Ausrüstung ist signifikant hoch. Der Originalpreis für den Poga Lux Koffer, inklusive der darin befindlichen Konsole und der notwendigen Individualisierungsarbeiten, kann bis zu 2.000 Euro betragen. Diese Investition spiegelt den wachsenden Stellenwert von Gaming als Freizeitbeschäftigung auch im professionellen Spitzensport wider, wo solche Geräte nun zum festen Repertoire vieler Athleten zählen.

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Gaming als Teil der Teamkultur

Die Präsenz der Konsole im Camp ist kein Einzelfall, sondern Teil einer sich etablierenden Routine innerhalb der DFB-Auswahl. Nicht nur Florian Wirtz schätzt das Zocken als Mittel zur Entspannung und Ablenkung. Auch andere Stars des Teams nutzen die Geräte regelmäßig zum Zeitvertreib. Der Konsum findet dabei typischerweise in den Pausen zwischen intensiven Trainingseinheiten und strategischen Besprechungen statt, was die Integration von Digitalität in den Alltag der Nationalmannschaft verdeutlicht.

Bundestrainer Jürgen Klopp bereitet sich gemeinsam mit seinem Stab auf dem Adidas-Gelände in Herzogenaurach auf die anstehenden Pflichtspiele vor. Die nationale Auswahl steht unter der Führung von Klopp in einer wichtigen Phase, in der die Fokuslegung auf die kommenden Herausforderungen im Vordergrund steht. Die spielerischen Fähigkeiten von Florian Wirtz bleiben dabei ein zentraler Faktor für die taktischen Pläne des Trainers.

Die sportliche Agenda ist dicht gepackt und erfordert volle Konzentration vom Kader. Am Freitag steht um 20.45 Uhr ein Duell in Belgrad gegen Serbien an, welches auf RTL live übertragen wird. Zusätzlich bietet BILD.de einen Live-Ticker für diese Partie an, um die Fans auch ohne Fernsehanschluss zu informieren. Dies markiert den Beginn der aktuellen Nations-League-Phase für die deutsche Elf.

Im Anschluss an den Auswärtseinsatz in Serbien folgt am kommenden Montag ein Heimspiel. Das DFB-Team tritt dann um 20.45 Uhr im Berliner Olympiastadion gegen die Niederlande an. Dieser Auftritt wird auf ARD im Fernsehen zu sehen sein, während wiederum ein Live-Ticker auf BILD.de die Geschehnisse begleitet. Die Kombination aus äußerer Ablenkung durch das Gaming-Equipment und der inneren Fokus auf die beiden Länderspiele definiert die aktuelle Situation im Camp.