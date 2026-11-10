Florian Wirtz: Carragher nennt Tor gegen Crystal Palace glücklich

Carragher stuft den Treffer von Florian Wirtz beim 3:1-Sieg des FC Liverpool gegen Crystal Palace als Glückstreffer ein und löst damit Ärger bei Fans aus.

Florian Wirtz steht nach dem 3:1-Sieg des FC Liverpool gegen Crystal Palace erneut im Zentrum der Diskussion. Der frühere Leverkusener hat in der Premier League getroffen, doch die Leistungen des Liverpool-Stars bleiben umstritten. Auslöser der neuen Debatte ist die Kritik der Liverpool-Ikone Carragher, der den Treffer von Wirtz als glücklich bezeichnete.

Der 48-jährige Carragher bewertete das Tor gegen Crystal Palace also nicht als Beleg für spielerische Stärke, sondern als Ergebnis eines Zufalls. Diese Einschätzung brachte ihm den Unmut zahlreicher Anhänger des Klubs ein, die sich in den sozialen Netzwerken deutlich zu Wort meldeten.

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Carragher bezeichnet Wirtz-Tor gegen Crystal Palace als glücklich

Carragher stufte den Treffer von Florian Wirtz beim 3:1-Sieg gegen Crystal Palace als glücklich ein. Der englische Ex-Nationalspieler begründete seine Sicht damit, dass Wirtz bei dem Tor Glück gehabt habe, während ihm vor einigen Wochen Pech widerfahren sei.

Nach Darstellung des Beitrags, den der reichweitenstarke X-Account The Anfield Talk nach der Partie veröffentlichte, versuche Carragher einmal mehr, die eigenen Spieler Liverpools schlechtzureden. Carragher wollte diesen Vorwurf nicht unbeantwortet lassen und reagierte direkt auf den Beitrag.

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In seiner Antwort argumentierte Carragher, der Schuss von Wirtz sei reiner Zufall gewesen. Zur Begründung führte er an, Wirtz habe den Ball mit dem rechten Fuß auf der linken Seite getroffen. Damit stellte er die technische Ausführung des Treffers infrage und nicht nur das Ergebnis.

Fans werfen Carragher vor, Liverpool-Spieler kleinzureden

Die Anhänger von The Anfield Talk warfen Carragher vor, er versuche aktiv, den Spielern des FC Liverpool keine Anerkennung entgegenzubringen. Der Vorwurf zielte damit nicht allein auf die Bewertung eines einzelnen Tores, sondern auf die grundsätzliche Haltung des Ex-Profis gegenüber der aktuellen Mannschaft.

Carragher wies die Kritik zurück und richtete eine Forderung an den Account. Er verlangte, The Anfield Talk solle eigene Meinungen äußern und nicht nur das sagen, was Likes und Retweets einbringt. Die Auseinandersetzung zwischen dem Ex-Spieler und dem Fan-Account zeigt, wie stark einzelne Spielszenen in den sozialen Netzwerken polarisieren.

Liverpool nach zwei Pleiten wieder in der Erfolgsspur

Mit dem Sieg bei Crystal Palace kehrte der FC Liverpool in die Erfolgsspur zurück. Der frühere Meister und Champions-League-Sieger hatte zuvor zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge hinnehmen müssen.

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Die beiden Niederlagen lauteten 0:1 gegen Arsenal und 2:3 gegen Fenerbahce Istanbul. Vor diesem Hintergrund fällt die Bewertung einzelner Akteure, etwa von Florian Wirtz, besonders intensiv aus. Die Debatte um den Angreifer wird damit im Kontext dieser Ergebnisfolge geführt, in der der 3:1-Erfolg gegen Crystal Palace den Gegenpol bildete.