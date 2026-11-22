Florian Wirtz steuerte zwei Tore und zwei Vorlagen bei, während Liverpool Manchester United mit 4:0 klar schlägt. Pochettinos Debüt scheitert an der Defensivschwäche.

Ein deutlicher 4:0-Erfolg von Liverpool gegen Manchester United markierte einen tiefen Punkt für den Tabellenvorletzten der Premier League und einen strahlenden Auftritt des deutschen Nationalspielers Florian Wirtz. Das Spiel, das am Sonntag stattfand, endete mit der höchsten Saisonpleite von United und sorgte für enorme mediale Aufmerksamkeit rund um den Kreativspieler von Liverpool. Wirtz bestimmte das Spielgeschehen maßgeblich durch zwei Tore und zwei entscheidende Vorlagen, während Manchester United bereits in der achten Minute durch die Rote Karte von Leny Yoro in personelle Schwierigkeiten geriet.

Wirtz' Meisterklasse prägt das Spiel gegen Manchester United

Florian Wirtz lieferte eine statistisch und spielerisch herausragende Leistung ab, die die englische Presse einhellig lobt. Er traf in der 13. Minute zum 2:0-Anschlusstreffer, was sein zweites Saisontor für die Reds bedeutete. Seine Spielintelligenz zeigte sich besonders deutlich, als er die Vorarbeiten für die Treffer von Rio Ngumoha in der 66. Minute und Victor Munoz in der 82. Minute lieferte. Diese beiden Ziele sicherten das 4:0-Endergebnis und unterstrichen die offensive Überlegenheit von Liverpool.

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Die Kritik an Wirtz, die in den Medien zuvor zu vernehmen war, verwandelte sich in reine Begeisterung. Das Liverpool-Onlineportal "This Is Anfield" vergab eine perfekte Traumnote von 10 von 10 Punkten und sprach von einer Meisterklasse, wie sie von dem Spieler erwartet wurde. Der "Independent" bewertete den Auftritt des Deutschen mit 9 von 10 Punkten und hob insbesondere sein spektakuläres Tor sowie die sehenswerte Vorlage zum 4:0 heraus. Ein deutlicher Stimmungswandel in der Berichterstattung.

Auch die BBC erkannte einen klaren Aufwärtstrend bei Wirtz an. Trotz eines schwierigen Starts in die Saison an der Anfield Road wirke der Spieler nun endlich so, wie ihn sich Liverpool bei seiner Verpflichtung erhofft hatte. Die Insel-Presse scheint langsam den Ton zu wechseln und die Leistungen von Florian Wirtz als zentralen Motor im Angriffskreuz von Liverpool zu würdigen, was seine Wertigkeit im Team weiter erhöht.

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Pochettinos Amtsbeginn getrübt von Defiziten bei United

Der frühere US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino, der am Freitag kurz zuvor vorgestellt worden war, startete mit dieser bitteren 0:4-Niederlage in sein Kapitel bei Manchester United. Die Hoffnungen der Vereinsführung und der Fans waren groß, den Argentinier als Nachfolger des glücklosen Michael Carrick einzusetzen und die Talfahrt des Tabellenvorletzten zu stoppen. Doch die Realität auf dem Platz sah anders aus, als das Team bereits nach nur acht Minuten durch die Rote Karte von Leny Yoro in Unterzahl spielte.

Die Rote Karte für Leny Yoro erfolgte wegen einer Notbremse und war ein frühes, entscheidendes Signal für den weiteren Verlauf der Begegnung. Dominik Szoboszlai nutzte diese numerische Überlegenheit sofort und brachte Liverpool bereits in der zehnten Minute in Führung. Der formstarke Wirtz erhöhte drei Minuten später auf 2:0, was Manchester United sofort unter Druck setzte und die strategischen Pläne von Pochettino vorzeitig durchkreuzte.

Mit dieser Niederlage vertiefte sich die Krise bei Manchester United, die nach dem Abgang von Michael Carrick noch unsicherer wirkte. Die Defense rund um Leny Yoro, der als große Hoffnung gepachtet worden war, hielt den Angriffen von Liverpool nicht stand. Für Mauricio Pochettino bedeutet dies eine massive Herausforderung am Anfang seiner Amtszeit, da das Team trotz personeller Schwäche durch die Rote Karte kaum Chancen im offensive Bereich erarbeitete.

Enttäuschung in Brighton: Hurzeler verliert gegen Hull City

Neben dem Debakel von Manchester United gab es auch in Brighton & Hove Albion einen Rückschlag für den Trainer Fabian Hurzeler. Das Überraschungsteam um den Trainer-Senkrechtstarter erlitt bei Aufsteiger Hull City mit 0:2 (0:0) eine Niederlage. Besonders ärgerlich war der Verlauf des Spiels, da das Team gegen Ende unter numerische Überlegenheit geriet, als Außenverteidiger Costinha in der 89. Minute nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah.

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Trotz dieses Ausrutschers bei Hull City bleibt Brighton & Hove Albion nach elf Spieltagen sensationell auf Platz zwei der Tabelle, direkt hinter Titelverteidiger FC Arsenal. Dies unterstreicht die Konstanz des Teams von Fabian Hurzeler, auch wenn ein einzelner Verlust wie gegen Hull City nicht ideal ist. Die Mannschaft zeigte trotz der 0:2-Niederlage weiterhin hohe Qualität und hält den Anschluss an die Spitze fest.

Kurz vor Schluss des Spiels gegen Hull City sah das Team um Nationalspieler Costinha noch die rote Karte, was die Niederlage in der Nachspielzeit besiegelte. Dennoch bleibt die Positionierung auf dem zweiten Platz ein bemerkenswertes Ergebnis für Hurzeler, der mit seinem jungen Kader gegen die etablierten Großklubs und auch gegen Aufsteiger wie Hull City bestehen kann. Die Saisonentwicklung bei Brighton bleibt daher positiv zu bewerten, auch wenn die Niederlage weh tun wird.