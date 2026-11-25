Florian Wirtz verrät, wie Jürgen Klopp seine Leistungen beim FC Liverpool stabilisiert. Die Tipps des legendären Trainers sind ausschlaggebend für die aktuelle Serie.

Florian Wirtz hat seine erfolgreiche Phase beim FC Liverpool mit einem klaren Bekenntnis zu Jürgen Klopp verknüpft. Der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler betont regelmäßig den konstruktiven Austausch mit dem ehemaligen Manager des Vereins. Dieser regelmäßige Dialog soll einen wesentlichen Beitrag zur aktuellen Leistungssteigerung des deutschen Stars geleistet haben. Wirtz beschreibt die Situation als positiv und förderlich für seine individuelle Entwicklung auf dem Platz.

Jürgen Klopps Einfluss auf Wirtz' Spiel

Wirtz hat offen zugegeben, dass er regelmäßig Kontakt zu Jürgen Klopp pflegt. Der Fokus dieser Gespräche liegt fast ausschließlich auf dem FC Liverpool und dessen spezifischen Dynamiken. Klopp nutzt diese Gespräche, um dem Spieler gezielte Ratschläge für den Erfolg in der Premier League zu geben. Wirtz erklärt, dass diese Gespräche ihm helfen, den Verein besser zu verstehen und sich mental zu stärken. Der frühere Trainer kennt die Strukturen und Anforderungen des Klubs hervorragend. Diese Expertise wird nun indirekt auf den aktuellen Spieler transferiert.

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Strategische Ratschläge und positive Motivation

Wirtz hat sich jedoch nicht dazu bereit erklärt, die genauen Inhalte der Ratschläge preiszugeben. Er charakterisiert diese Hinweise als Kleinigkeiten, die oft den privaten Bereich oder die persönliche Haltung betreffen. Wichtig ist für den Offensiv-Star vor allem die positive Ausstrahlung, mit der Klopp über den Verein spricht. Die Stimme eines Menschen, der den Klub über viele Jahre geprägt hat, hat eine besondere glaubwürdige und motivierende Wirkung auf den Spieler. Diese Bestätigung hilft ihm, seine eigene Position im Team zu festigen.

Statistische Verbesserungen seit Mitte Oktober

Die Wirksamkeit dieser Unterstützung zeigt sich eindeutig in den statistischen Daten. Seit Mitte Oktober hat der 125 Millionen Euro teure Spieler acht Torbeteiligungen für Liverpool erzielt. Dazu gehören zwei Treffer in zwei aufeinanderfolgenden Spielen in der Premier League. Beim knusprigen 4:0-Erfolg gegen Manchester United glänzte Wirtz besonders. Er steuerte ein Traum-Volley-Tor bei und bereitete ein weiteres Tor durch eine Vorlage vor. Diese Auftritte markieren einen deutlichen Wendepunkt in seiner ersten Saison auf der britischen Insel.

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Neues Formniveau und Kooperation mit Iraola

Neben den Ratschlägen von Klopp spielt auch die Arbeit von Trainer Andoni Iraola eine zentrale Rolle. Wirtz lobt die methodische Arbeit seines aktuellen Trainers und betont das gewonnene Selbstvertrauen. Iraola bringt den Spieler mental an einen Punkt zurück, an dem er vor zwei Jahren bereits exzellenten Fußball gespielt hat. Wirtz stuft seine aktuelle Verfassung als die beste Form seit seiner Ankunft in Liverpool ein. Diese Kombination aus externer Erfahrung und interner Taktik bildet die Basis für seine aktuellen Erfolge.

Internationale Bestätigung und nächster Test

Die stabile Formübertrug sich auch ins Trikot des DFB-Nationalteams. Im November erzielte Wirtz drei Tore gegen Serbien und die Niederlande. Diese Auftritte untermauern seine aktuelle Hochform auf internationaler Ebene. Der Fokus des Spielers verschiebt sich nun auf den bevorstehenden Wettbewerb in Europa. Am Mittwoch steht ein Champions-League-Spiel beim Club Brügge an. Dort wird sich zeigen, ob die mentale und taktische Vorbereitung weiter trägt. Wirtz bleibt zunächst der Hauptakteur in der Offensive des FC Liverpool.