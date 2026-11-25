Florian Wirtz erläutert die Ratschläge von Jürgen Klopp für seine Zeit bei Liverpool. Der Offensivspieler zeigt sich in Topform unter Andoni Iraola mit acht Torbeteiligungen seit Oktober.

Florian Wirtz offenbart, dass Jürgen Klopp ihm wertvolle Ratschläge für seine Karriere bei Liverpool gibt. Der 23-jährige Spielmacher nutzte die Situation vor dem Champions-League-Auswärtsspiel gegen den FC Brügge, um über den früheren Liverpool -Trainer zu sprechen, der den Verein während seiner neunjährigen Amtszeit wieder an die Spitze des englischen Fußballs führte. Wirtz bestätigt, dass sie regelmäßig über Liverpool sprechen und Klopp ihm Tipps gibt, wie er sich in der neuen Umgebung erfolgreich durchsetzen kann.

Klopps Erfahrung als Erfolgsfaktor für Wirtz

Wirtz hob die besondere Bedeutung der Gespräche mit Klopp hervor, da dieser den Verein bestens kennt. Der ehemalige Nationalcoach versucht dem Offensivspieler konkrete Tipps zu geben, wie er seinen Erfolg in England sichern kann. Wirtz betonte, dass Klopp gezeigt habe, wie man bei diesem traditionsreichen Klub erfolgreich ist. Diese Perspektive von jemandem, der den Verein so lange erlebt hat, helfe dem jungen Star, sich besser zurechtzufinden und Selbstvertrauen zu tanken.

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Die genauen Inhalte dieser Gespräche hält Wirtz jedoch für sich. Er beschrieb die Austauschpunkte als Kleinigkeiten, die eher privater Natur sind. Dennoch lobte der 23-Jährige die positive Einstellung, die Klopp gegenüber dem Verein vertritt. Diese Bestätigung von außen unterstützt Wirtz dabei, die Herausforderungen des englischen Fußballs besser zu bewältigen und sich mental auf die hohen Erwartungen vorzubereiten.

Klopps neues Kapitel und Wirtz aktuelle Form

Jürgen Klopp hatte im August das Amt des Bundestrainers übernommen, nachdem er seine langjährige Tätigkeit bei Liverpool beendet hatte. Trotz dieser neuen Aufgabe bleibt er mit Wirtz in Kontakt und bleibt ein wichtiger Ansprechpartner. Wirtz, der im August nach England gewechselt war, spielt derzeit eine durchwachsene Debütsaison, zeigt aber klar steigende Formen. Diese positive Entwicklung unterstreicht die Wirksamkeit der Unterstützung und der taktischen Anpassungen im Team.

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Acht Torbeteiligungen als Indikator für steigende Leistungen

Seit Mitte Oktober sammelte Florian Wirtz wettbewerbsübergreifend acht Torbeteiligungen für Liverpool. Diese statistische Leistung spiegelt seine Rückkehr in die beste Form seit seiner Ankunft wider. Der Offensivspieler erzielte für die DFB-Elf im November sogar drei Tore und demonstrierte damit seine große Klasse. Wirtz selbst schätzt seine aktuelle Verfassung als die beste ein, die er bisher auf den britischen Inseln erleben durfte.

Am vergangenen Sonntag glänzte Wirtz bei einem 4:0-Sieg mit einer Vorlage und einem sehenswerten Volleytreffer. Diese individuelle Leistungen sind ein klarer Indikator für seine wachsende Bedeutung im Liverpool-Kader. Die Fähigkeit, Spiele entscheidend zu beeinflussen, zeigt, dass er sich schnell an die hohen Anforderungen der Premier League angepasst hat und weiterhin an seine früheren Top-Leistungen anknüpfen kann.

Andoni Iraola stärkt das Vertrauen von Wirtz

Ein wesentlicher Faktor für Wirtz' Aufwärtstrend ist auch Liverpool-Coach Andoni Iraola. Der Spieler äußerte, dass er es sehr genießt, unter der Führung von Iraola zu spielen. Der Trainer bringt ihn zurück an einen Punkt, an dem er vor zwei Jahren sehr guten Fußball spielte. Diese Rückbesinnung auf die eigenen Stärken gibt Wirtz enorm viel Selbstvertrauen und festigt seine Rolle im Team.

Die Kombination aus Klopp' Erfahrung, Iraolas Vertrauen und der eigenen Formentwicklung macht Wirtz zu einem Schlüsselspieler. Die positive Dynamik in der Mannschaft zeigt sich in der steigenden Zahl an Torbeteiligungen und den starken Leistungen in wichtigen Spielen wie dem upcoming Gastspiel gegen den FC Brügge. Wirtz ist bestens gerüstet, um diese positive Entwicklung fortzusetzen und Liverpool weiter nach vorne zu bringen.