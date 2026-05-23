Florian Wirtz spricht über Diogo Jota und seine erste Saison bei Liverpool

Florian Wirtz spricht in einem Interview mit dem Online-Portal "The Athletic" über seine ersten Tage in Liverpool nach den Überlegungen und dem Tod von Diogo Jota. Wirtz spricht über die Notwendigkeit, sich in die Mannschaft reinzusetzen und seine Schwierigkeiten an Torenzuscharen.

Offene Worte nach einer schwierigen Saison. In seiner ersten Spielzeit bei Liverpool blieb Florian Wirtz (23) noch hinter den millionenschweren Erwartungen zurück. Die "Reds" verpflichteten ihn für 125 Mio.

Euro, am Ende gelangen dem Edel-Techniker neun Scorerpunkte in der Vor allem der Start gestaltete sich schwierig. Nur wenige Tage nach Wirtz\'s Wechsel auf die Insel verstarb Liverpool-Star Diogo Jota im Alter von 28 Jahren bei einem Verkehrsunfall in Spanien. Der Portugiese war wichtiger Bestandteil der Kabine, zählte zu den beliebtesten Profis beim 20-maligen England-Meister. Im Interview mit dem Online-Portal "The Athletic" spricht Wirtz über seine ersten Tage in Liverpool nach Jotas Ableben.

Der DFB-Profi: "Ich kannte Diogo nicht, aber ich hatte schon viel darüber gehört, was für ein toller Kerl er war. Für mich hat sich einiges geändert, als ich hierherkam. Die Saisonvorbereitung war für niemanden einfach. Ich spürte, dass meine Teamkollegen einen guten Freund verloren hatten.

" Und weiter: "Das geht einem natürlich nahe. Ich habe einfach versucht, für sie da zu sein, falls sie mit jemand Neuem reden wollten, der vorher noch nicht da war. Gleichzeitig musste ich schauen, ob ich mich in die Gruppe einbringen konnte.

" Keine leichte Situation für den Ex-Leverkusen-Star auch auf dem Platz lief es für Wirtz nicht gut. Für seinen ersten Ligatreffer musste er sich bis Ende Dezember gedulden. Beim 2:1-Sieg gegen Wolverhampton durfte Wirtz erstmals jubeln. Dazu sagt er: "Das war ein guter Moment, an dem sich für mich die Lage ein wenig gewendet hat.

Ich habe mich wieder daran gewöhnt, Tore zu schießen. Für jeden Fußballer, der Schwierigkeiten hat, an Toren beteiligt zu sein – sei es durch ein Tor oder eine Vorlage –, gibt es Selbstvertrauen, wenn man diese Durststrecke durchbricht. "





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