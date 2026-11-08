Florian Wirtz trifft und assistiert: Leverkusen steigt auf Platz 7

Florian Wirtz glänzt mit Tor und Vorlage beim Sieg von Brighton gegen Palace. Leverkusen profitiert und rückt in der Tabelle vor.

Florian Wirtz sorgte bei Leicester City für einen glänzenden Auftritt, als Bayer 04 Leverkusen seinen vierten Sieg in Folge feierte. Der deutsche Nationalspieler traf in der 21. Minute selbst und bereitete den Ausgleichstreffer in der 53. Minute vor. Damit kletterte Leverkusen in der Bundesliga auf Platz sieben und schloss zum Tabellenvierten Liverpool auf, das punktgleich mit 16 Punkten liegt.

Wirtz führt Bayer Leverkusen an

Bei seiner Rückkehr in die Startelf zeigte Florian Wirtz seine volle Leistungsfähigkeit. In der 21. Minute nutzte er eine Lücke, dribbelte an zwei Verteidigern vorbei und legte präzise gegen die Latte ab. Drei Minuten später erhöhte der Katalane Mikel Merino auf 2:0, bevor der Gegner durch Orel Mangala in der 45. Minute zum 1:2 verkürzen konnte.

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Die entscheidende Szene folgte in der 53. Minute, als Florian Wirtz einen Ball von Granit Xhaka perfekt für den eingewechselten Robert Andrich zupräparierte. Der 21-jährige Deutsche hatte somit sowohl am Treffer als auch am zweiten Tor direkten Anteil. Damit festigte er seine Rolle als Schlüsselspieler im Offensivspiel von Bayer Leverkusen.

Kommentare und taktische Einordnung

Koordinationschef Lars Ricken lobte die Qualität der Führungsspieler. Er betonte, dass Spieler wie Florian Wirtz oder Granit Xhaka durch ihre Erfahrung und ihr Können den Unterschied machen. Besonders hervorhob er die Kombinationssicherheit im Angriff, die durch die Präzision im finalen Pass entscheidend sei.

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Trainer Xabi Alonso zeigte sich beeindruckt von der mentalen Stärke des Teams. Er verwies darauf, dass Florian Wirtz und sein Teamkollege Alexander Nübel in der Vergangenheit bereits große Spiele entschieden hätten. Die aktuelle Form zeigt, dass die Mannschaft auch unter Druck ihre Qualität abgerufen bekomme.

Auswirkungen auf die Liga

Dank des Sieges gegen Leicester City hat sich Bayer Leverkusen in den oberen Tabellenrängen etabliert. Mit 16 Punkten liegt das Team punktgleich mit Liverpool auf Platz vier. Der direkte Vergleich könnte in Zukunft entscheidend sein, wenn beide Vereine aufeinandertreffen.

Die Performance von Florian Wirtz unterstreicht die offensive Stärke von Leverkusen. Mit der Kombination aus individueller Klasse und taktischer Disziplin präsentiert sich das Team als ernsthafter Kandidat für die Meisterschaft. Die nächsten Spiele werden zeigen, ob diese Form nachhaltig ist.