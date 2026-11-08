Florian Wirtz erzielt im Trikot von Liverpool seinen ersten Saisontreffer. Der Sieg bei Crystal Palace (3:1) bringt die Reds auf den vierten Tabellenplatz.

Liverpool beendet die heimische Runde am Sonntag mit einem souveränen und ungefährdeten 3:1-Erfolg gegen Crystal Palace. Florian Wirtz, der im Alter von 23 Jahren nun im zehnten Saisonspiel für die Reds aufläuft, war an diesem Nachmittag entscheidend im Spielgeschehen involviert. Er erzielte in der zweiten Halbzeit den zwischenzeitlichen 2:0-Treffer, was seinen ersten offiziellen Saisontreffer für den englischen Klub darstellt. Der Sieg bewegt Liverpool in der Tabellenkonstellation nach vorn.

Erster Saisontreffer für Wirtz

Der Treffer selbst erfolgte in einer klaren Raumdeutung, die das taktische Konzept von Liverpool aufzeigt. Das Spiel lief über den rechten Flügel, wo Bradley Barcola den Ball in den Rückraum legte. Florian Wirtz befand sich zwölf Meter vor dem Tor in einer fast freien Position und nutzte diese Chance präzise. Er traf überlegt mit der Innenseite der linken Fußseite ganz unten ins Netz. Damit brach er nach zehn Einsätzen in dieser Saison die Torflaute, wobei er in der Champions League beim 4:3-Sieg gegen Villarreal bereits erfolgreich war.

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Isak profitiert von Wirtz' Spielintelligenz

Auch beim dritten Treffer für Liverpool zeigte Wirtz seine hohe Spielweise und seine Übersicht. Er erhielt den Ball an der Strafraumkante und erkannte die Situation für Alexander Isak, der aus einer besseren Position traf. Wirtz passte flach nach links auf den 27-jährigen Schweden, der den Ball aus nur sieben Metern Distanz ins Netz schieben konnte. Isak feierte damit seinen siebten Saisontreffer. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Offensivspielern unterstrich die offensive Qualität des Teams in diesem Duell.

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Jürgen Klopp lobt wichtige Leistung

Bundestrainer Jürgen Klopp, der 59 Jahre alt ist und die deutsche Nationalmannschaft betreut, wird die aktuelle Form seines Nationalspielers begrüßen. Florian Wirtz verfügt über 48 Länderspiele auf dem Konto und zählte bereits in den ersten Spielen unter der Regentschaft von Klopp zu den besten Akteuren der DFB-Elf. Er führte Deutschland gegen Griechenland sogar als Kapitän auf den Rasen. Seine Konstanz und seine Torgefährlichkeit auf Vereinsebene stärken die Position im Kader der Nationalmannschaft für die kommenden Aufgaben.

Tabellenstand und künftige Verpflichtungen

Durch den 3:1-Erfolg schiebt sich Liverpool in der Tabelle an Chelsea vorbei, das mit 0:1 gegen Sunderland verlor. Liverpool belegt nun wieder den vierten Tabellenplatz. Neben Wirtz und Isak war auch Alexis Mac Allister, 40 Jahre alt, als Torschütze erfolgreich. Eddie Nketiah, 27 Jahre alt, erzielte in der Nachspielzeit bei 90 plus 5 Minuten den Anschlusstreffer per verwandeltem Foulelfmeter, da Kerkez an Osorio foulen musste. Dieser Treffer diente nur noch der Ergebniskosmetik. Die DFB-Elf trifft kommende Woche in der Nations League in Belgrad auf Serbien am 13. November und in Berlin auf Holland am 16. November.