Florian Wirtz glänzt mit zwei Toren im DFB-Trikot, doch Didi Hamann warnt vor dem Vergleich zur Premier League. Jürgen Klopp vertraut auf Wirtz bei Liverpool.

Florian Wirtz präsentierte sich beim 5:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Holland im Berliner Olympiastadion in überragender Form. Der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler erzielte zwei Treffer und sorgte für Begeisterung, da er unter Trainer Jürgen Klopp wieder voll aufblüht. Seine Leistungen in der Nationalmannschaft kontrastieren stark mit seiner zeitweise zögerlichen Entwicklung im Verein.

Hamann bezweifelt Transfererfolg in England

Didi Hamann, der 53-jährige TV-Experte, äußerte gegenüber RTL/Sky deutliche Zweifel an der Übertragbarkeit der aktuellen Form auf die Anfield Road. Der ehemalige Liverpool-Stürmer argumentiert, dass die wenigen guten Auftritte Wirtz' bei den Reds zuvor vorrangig in der Champions League stattfanden. Dort verlaufe der Fußball weniger physisch, schneller und aggressiv als in der Premier League, weshalb Hamann Vorsicht walten lässt.

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Vergleich Nationalspiel gegen Vereinsliga

Die starken Nations-League-Auftritte ändern aus Sicht von Hamann nichts an der grundlegenden Situation. Länderspiele würden verglichen mit dem Vereinssport etwas gemächlicher ausgetragen, was nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf die Premier League zulässt. Zudem sei Wirtz in den letzten 17 oder 18 Monaten bei Liverpool nicht besser geworden, was Hamann skeptisch stimmt.

Torquote im DFB-Trikot übertrifft Liga

Während Wirtz in der laufenden Premier-League-Saison mit den Reds nach zwölf Spielen lediglich zweimal traf und fünf weitere Treffer vorbereitete, konnte er in den beiden Spielen der aktuellen Länderspielphase insgesamt drei Tore beisteuern. Diese Diskrepanz macht ihn zu einem der auffälligsten Akteure im DFB-Dress und unterstreicht die Frage, warum er im Verein bisher nicht sein volles Potenzial entfalten konnte.

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Klopp sieht Vertrauen und Zukunft

Jürgen Klopp hat die Fähigkeit, den Spieler wieder abzuholen und ihm die Freude am Spiel auf seiner Zehner-Position zurückzugeben. Der Bundestrainer berichtete, von der ersten Begegnung mit Wirtz schockiert gewesen zu sein, da das Niveau so hoch war. Klopp verspricht seinen ehemaligen Anhängern in Liverpool, dass Flo mit dem gewonnenen Selbstvertrauen sukzessive der Spieler werde, für den das Verein gekauft hat.

Zukunft zwischen Hoffnung und Skepsis

Die unterschiedlichen Einschätzungen von Didi Hamann und Jürgen Klopp dominieren nun die Diskussion um die Zukunft von Florian Wirtz. Während Hamann die physikalischen Anforderungen der englischen Liga als zu hoch für den aktuellen Stand des Spielers ansieht, setzt Klopp auf die psychologische Entwicklung. Die kommenden Spiele werden zeigen, wer mit seiner Prognose recht behalten wird.