Florian Wirtz und Jürgen Klopp: Geheimnisse der Erfolgsformel

Jürgen Klopp fördert Florian Wirtz intensiv. Joachim Löw und Christian Falk verraten Details zur Taktik und der engen Bindung zwischen Trainer und Starangriff.

Florian Wirtz hat unter Bundestrainer Jürgen Klopp eine bemerkenswerte Leistungssteigerung erzielt. Der 23-jährige Offensivspieler findet in der deutschen Nationalmannschaft wieder zu seiner gewohnten Exzellenz, nachdem er auf Vereinsebene oft überzogen kritisiert wurde. Die enge Verbindung zwischen dem Starangreifer und dem 59-jährigen Coach zeigt sich nun in detaillierten Einblicken aus der BILD-Sendung "Lage der Liga". Diese Gespräche offenbaren die strategische Bedeutung von Wirtz für das aktuelle DFB-Team.

Frühe Einschätzung durch Joachim Löw

Weltmeister-Trainer Joachim Löw, der heute als Gast in der Sendung mit BILD-Fußballchef Christian Falk, stellvertretendem Chefredakteur Sport Walter M. Straten und Moderator Filip Thiel sprach, blickt auf den Beginn der Zusammenarbeit zurück. Löw erinnerte sich an die Nominierung Wirtz' im März 2021, als der Spieler noch gerade einmal 17 Jahre alt war. In diesem erweiterten Kader vor der EM 2021 fiel Jamal Musiala ebenfalls zum ersten Mal auf, doch Wirtz beeindruckte durch sein außergewöhnliches räumliches Verständnis.

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Löw betonte, dass bereits damals klar war, dass Wirtz bei fortgesetzter Entwicklung ein ganz großer Spieler werden könnte. Obwohl der junge Talentstar nicht im Turnierkader für die Europameisterschaft stand, zeigten seine Fähigkeiten sofort sein Potenzial. Besonders hervorgehoben wurde von Löw die Fähigkeit des 23-Jährigen, ohne Ball enorme Räume zu erobern. Seine genialen Ideen und die super Technik werden durch das ständige Vordringen in die Tiefe ergänzt, was bei den Gegnern häufig große Lücken aufreißt.

Kopplung mit Jürgen Klopp und Liverpool

Ein zentraler Faktor für Wirtz' aktuelle Form ist die intensive Betreuung durch Jürgen Klopp. Christian Falk erklärte, dass der 59-jährige Bundestrainer total auf den 23-jährigen Angreifer setzt und diesen quasi coacht. Die Beziehung geht weit über das rein Sportliche hinaus; Klopp pflegt einen regelmäßigen SMS- und Telefonkontakt zum Spieler. Dieses Engagement zeigt, wie hoch Wirtz im System des Trainers eingestuft wird und warum er als Schlüsselspieler gilt.

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Die Verbundenheit zwischen Trainer und Spieler hält sogar aufrechterhalten, obwohl Wirtz nicht mehr bei Liverpool unter Klopp spielt. Falk berichtete aus Liverpool, dass Wirtz den 59-Jährigen noch immer regelmäßig dessen alte Spiele ansieht. Der Kontakt ist so eng, dass Wirtz angeblich mehr mit Klopp telefoniert als mit seinem aktuellen Trainer Andoni Iraola vor Ort. Diese Nachricht unterstreicht die enorme Vertrauensbasis und die emotionale Unterstützung, die der Spieler von seinem langjährigen Coach erhält.

Strategische Vorteile im DFB-Team

Die Analyse zeigt, dass Wirtz unter Klopp mehr Verantwortung und Freiheit erhält als es bei seinem Verein oft der Fall ist. Falk deutete an, dass Wirtz auch bei Liverpool besser spielen würde, wenn man ihm dort mehr Aufgaben übertragen würde. Da er jedoch bei Klopp diese Freiheit findet, nutzt er sie, um auf dem höchsten Niveau aufzublehen. Diese strukturelle Unterstützung scheint der Schlüssel zu seiner Rückkehr in die Spitze des deutschen Fußballs zu sein.

Die Dynamik zwischen dem 59-jährigen Coach und dem 23-jährigen Star bietet der Nationalmannschaft einen klaren Vorteil. Während der 66-jährige Ex-Trainer Löw das langfristige Talent früh erkannte, setzt nun Klopp auf die unmittelbare taktische Umsetzung dieser Fähigkeiten. Die Kombination aus Wirtz' räumlichem Genie und Klopp' persönlicher Betreuung schafft eine stabile Grundlage für die kommenden Herausforderungen. Die öffentliche Kritik, die Wirtz auf der Insel erfährt, verblasst angesichts dieser starken Backing-Struktur. Die Nationalmannschaft profitiert direkt von dieser speziellen Synergie.