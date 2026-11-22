Florian Wirtz glänzt bei Liverpool mit einem Traumtor und einer Vorlage beim 3:1-Sieg gegen Manchester United. Dietmar Hamann hatte Zweifel geäußert, die nun entkräftet sind.

Liverpool hat den Erzrivaien Manchester United mit einem klaren 3:1-Sieg im Derby geschlagen. Der deutsche Offensivstar Florian Wirtz zeigte dabei eine herausragende Leistung, die seine Klasse in der Premier League eindrucksvoll unterstrich. Der Spieler, der zuvor mit dem DFB-Triket große Erfolge feierte, begeisterte die Fans an der Anfield Road mit seinen Aktionen und traf selbst einmal.

Florian Wirtz überzeugt mit Technik und Toren

Florian Wirtz traf in der 13. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0. Nach einer halb hohen Hereingabe von Rio Ngumoha, der erst 18 Jahre alt ist, behielt der Offensivstar die Ruhe. Obwohl er leicht in Rücklage geriet, beförderte er den Ball mit links artistisch unter die Latte. Dieses als echtes Traumtor bezeichnete Tor war der Beweis für seine technische Überlegenheit. Liverpool hatte zum Zeitpunkt des Treffers das Spiel bereits fest im Griff. Vor Wirtz' Tor hatte Dominik Szoboszlai einen Freistoß zur 1:0-Führung verwandelt. Leny Yoro war für Manchester United früh vom Platz geflogen, da er Alexander Isak notbremsen musste.

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Dietmar Hamann bezweifelte Wirtz Leistung zuvor

Der Auftritt von Florian Wirtz ist umso bemerkenswerter, weil der ehemalige Liverpool-Profi Dietmar Hamann in der Zeit vor dem Spiel Zweifel geäußert hatte. Hamann verwies auf Sky darauf, dass die Bedingungen in England härter seien. Er betonte, dass das höhere Tempo und die größere körperliche Härte in der Premier League den Unterschied machten. Eine gute Leistung in der Champions League sei nach seiner Ansicht kein ausreichender Beweis für den Durchbruch in der englischen Liga. Hamann hatte daher bezweifelt, dass Wirtz seine Leistungen mit dem DFB-Trikot einfach auf den Verein in Liverpool übertragen könne.

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Jürgen Klopp und die nationale Stärke des Spielers

Jürgen Klopp, der Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft, zeigte sich von Wirtz begeistert. Der 59-Jährige schwärmte von seinem Spielmacher und drückte die Hoffnung aus, dass der Spieler den Schwung aus der Nationalmannschaft mit nach Liverpool nimmt. Wirtz hatte zuvor im DFB-Trikot auftrumpft und beim 3:1 gegen Serbien getroffen. Gegen die Niederlande im Zuge eines 5:0-Siegs erzielte er sogar doppelt. Diese nationalen Erfolge sind nun der Hintergrund für seine俱乐部-Performance. Für Klopp war der Auftritt im Derby eine besondere Genugtuung, die die Erwartungen an seine Offensive bestärkt.

Wirtz Dominiert das Spiel mit Vorlagen und Passspiel

Florian Wirtz blieb auch nach seinem Treffer gegen Manchester United im Spielgeschehen auffällig. Er verteilte die Bälle sicher und kurbelte das Offensivspiel von Liverpool kontinuierlich an. Neben dem eigenen Tor steuerte er eine weitere Vorlage bei, die zum deutlichen Derby-Erfolg beitrug. Seine Aktionen zeigten, dass er auf der englischen Bühne den Unterschied machen kann. Dies entkräftet die Kritik von Dietmar Hamann. Für den Ex-Profi gibt es nun mindestens einen Grund weniger, an der Eignung des deutschen Stars für die Premier League zu zweifeln.